حاكم الشارقة يوجه بحل مشكلة مواطنة

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة:

أعلن قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، خلال مداخلة له في "برنامج الخط المباشر" أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وجهه عبر اتصال هاتفي بحل شكوى أرسلتها مواطنة في رسالة عبر البرنامج نفس عن سوء أحوالها الشخصية بسبب الديون، وتوقيف زوجها.

وأفاد الشامسي بأنه تلقى مكالمة هاتفية من صاحب السمو حاكم الشارقة، أخبره خلالها بمشكلة المواطنة، ووجَّه سموه بالتدخل لحل المشكلة، فكان زوجها في منزله خلال أقل من ساعة من وقت المكالمة، لافتاً إلى أن زوج المواطنة حضر إلى مكتبه، وأثناء تواجده، تلقى اتصالاً آخر من صاحب السمو حاكم الشارقة، يتابع فيه الحالة بنفسه، وتحدث معه سموه حديث أب إلى ابنه، وقدم له نصائح ثمينة للحفاظ على استقرار أسرته.

وأضاف الشامسي أن الشرطة ستتولى متابعة حالة الزوج والزوجة حفاظاً على استقرار الأسرة المكونة من سبعة أطفال، موجهاً رسالة إلى الشباب بشكل عام بأهمية معرفة قيمة الأسرة وتكوينها وعدم الغرق في الديون لضمان الاستقرار الأسري وتأمين حياة أفضل للأبناء.