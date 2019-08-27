المصدر: الامارات اليوم

كفالة

لم يتمكن أحد كفلاء الأيتام من خلال الهلال الأحمر الإماراتي من الوصول إلى بيانات الشخص الذي يكفله منذ سنوات طويلة، ورغم إجرائه عدداً من المكالمات الهاتفية مع الهيئة، فإنه لم يحصل على أية بيانات، مطالباً بتزويد الكفلاء بمعلومات عن المكفولين بشكل دوري.

حافلات

اشتكى ركاب لحافلات هيئة الطرق والمواصلات بدبي وقوف سيارات خاصة وأجرة في الأماكن المخصصة لتلك الحافلات، ما يضطر الحافلات إلى الانتظار إلى حين مغادرة تلك المركبات، ويتسبب في إرباك المرور بالشارع.

إنترنت

اشترى متعامل مع «اتصالات» باقة بيانات إضافية عبارة عن 1 ميغابايت إنترنت، بعدما نفدت لديه الباقات التي يشترك بها شهرياً، لكنه فوجئ بأن الشركة تعطيه جزءاً من هذا الحجم، وليس كامل الباقة وذلك حسب الأيام المتبقية من نهاية الشهر، وأبلغته الموظفة بأنه إذا رغب في الحصول على بيانات جديدة فعليه الاشتراك بباقة أخرى مقابل نحو 160 درهماً.

عروض

طرح منفذ بيع شهير في أبوظبي الأسبوع الماضي سائل استحمام بسعر 20 درهماً، وكتب بجواره أن هذا السعر بعد الخصم بنسبة 30%‏، ثم عاد المنفذ نفسه الأسبوع الحالي وطرح السائل نفسه بسعر 30 درهماً، وكتب أن الخصم يبلغ 30% أيضاً، ما أثار تساؤلات متسوقين حول نسبة الخصم في الحالتين، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإنهاء فوضى العروض.

تخزين

اشتكى مسافر على متن إحدى شركات الطيران المحلية سوء التخزين لدى الشركة، إذ قام بشحن شاشة تلفزيون 40 بوصة، وتم دفع الرسوم التي طلبتها الشركة منه، لكنه فوجئ بوصول الشاشة مكسورة، مطالباً بحقه في التعويض.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com