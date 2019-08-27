«أبوظبي التقني» ينظم برنامج مهارات حياتية في 17 مؤسسة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدورة الجديدة من برنامج مهارات حياتية صيف 2019، خلال الفترة من 25-29 أغسطس الجاري، بمشاركة نحو 2000 طالب وطالبة مواطنين في 17 مؤسسة جامعية وثانوية تشمل مختلف إمارات الدولة.

وقال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مبارك سعيد الشامسي، إن «مهارات حياتية» يأتي ضمن استراتيجية «أبوظبي التقني» لتنفيذ توجيهات القيادة نحو صناعة أجيال مرحلة ما بعد النفط، وتأهيل شباب وفتيات الوطن لوظائف المستقبل، لافتاً إلى أن البرنامج يركز على تنمية مهارات الذكاء الاصطناعي، وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية والهندسة ومهارات العلوم الصحية والحاسوب، وغيرها من المجالات المهمة التي تتوافق مع مهارات وقدرات الطلبة المواطنين.

وأوضح الشامسي أن المؤسسات التي تقام فيها فعاليات «مهارات حياتية» تشمل كلية فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانويات الفنية بمختلف إمارات الدولة، حيث يمكن للطلبة المواطنين الاشتراك في البرنامج بالمؤسسات الأقرب لإقامتهم.