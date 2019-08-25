استبيان لتحديد مستوى الرفاهية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت دائرة تنمية المجتمع أفراد وشرائح المجتمع في أبوظبي، للمشاركة في الدورة الثانية من استبيان جودة الحياة - أبوظبي 2019، الذي يهدف إلى الوقوف على جودة الحياة ومستوى الرفاهية التي يحظى بها المجتمع، إضافة إلى التعرف عن كثب إلى احتياجات وتطلعات مجتمع إمارة أبوظبي، من مواطنين ومقيمين، علاوة على تقديم نظرة عامة حول الموضوعات التي تهم المجتمع.

وأكدت الدائرة أنه يمكن لأفراد مجتمع الإمارة، ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة، المشاركة في الاستبيان، عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للدائرة.

وأعلنت عن إضافة أربع لغات للاستبيان، إلى جانب العربية والإنجليزية، إذ تم تضمين اللغات التالية: «التاجالوج»، و«الأردو»، و«البنغالية»، و«التيلوجو».

وأشارت إلى أن المؤشرات التي يتناولها الاستبيان تراعي التنوع السكاني في إمارة أبوظبي، ما يعكس المساعي نحو الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، وانعكاس ذلك على مبادراتها ومشروعاتها المستقبلية.

وكانت الدائرة قد أطلقت استبانة جودة الحياة 2019 في يوليو الماضي، ضمن جهودها الرامية إلى إشراك أفراد المجتمع في رسم البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز نمط الحياة في إمارة أبوظبي، باعتبارهم شريكاً رئيساً في رسم مستقبلٍ أفضل للإمارة.

وسيتم توفير باحثين ميدانيين للمساعدة في عدد من الأماكن المحددة، كما تم توظيف بعض أدوات الذكاء الاصطناعي في باب الملاحظات المتاح أمام المشاركين؛ ما يمكّن الدارسين والباحثين من التعرف إلى أهم القضايا والموضوعات التي تتصدر اهتمام المجتمع.