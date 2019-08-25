شرطة الشارقة تحذر من إساءة استخدام «التواصل الاجتماعي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حذرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بشرطة الشارقة، أفراد الجمهور وأولياء الأمور من خطورة إساءة أبنائهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في ما يتعلق بالنواحي الأمنية وسلامة الآخرين، وذلك بعدم نشر صور الغير عليها دون علمهم، ما يعتبر مخالفاً لقانون جرائم تقنية المعلومات الذي يجرم مثل تلك الأفعال، حتى لو قام بها الشخص عن غير عمد.

وأشار مدير الإدارة، العميد إبراهيم العاجل، إلى ضرورة تعامل أفراد المجتمع، خصوصاً فئة الشباب من الجنسين مع مواقع التواصل الاجتماعي بصورة إيجابية وصحيحة، وعدم نشر أي صور أو مقاطع فيديو لآخرين بمختلف المواقع مثل المراكز التجارية، والمتنزهات، والملتقيات الثقافية، أو حتى على الطرق العامة دون علمهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وحذر من خطورة مثل تلك التصرفات والأفعال التي تعرض مرتكبها لعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة، حيث تنص المادة 21 من قانون جرائم تقنية المعلومات على أنه: «يُعاقبُ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً».