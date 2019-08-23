«دفاع مدني» أبوظبي تحذر من التمديدات الكهربائية العشوائية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، من سوء استخدام التمديدات الكهربائية الرديئة والعشوائية، ومخاطرها في وقوع حوادث الحريق.

وطالبت بعدم التهاون في تطبيق اشتراطات السلامة في التمديدات الكهربائية، داعية إلى استخدام منتجات كهربائية تتوافق مع المعايير التي حددتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

وأكد الملازم أول محمد الهنائي، من إدارة الحماية المدنية بالإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، أهمية تضمين التمديدات الكهربائية داخل مواسير لحمايتها، مع ربط قاطع كهربائي تلقائي، وتجنب التوصيلات العشوائية التي تمثل خطورة كبيرة، لافتقادها عناصر الأمان والسلامة في التوصيلات، خصوصاً في الصيف، نظراً إلى ما تمثله هذه التوصيلات من أخطار كارثية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.