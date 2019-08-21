شرطة عجمان تعزز الأمن بـ «صيف آمن»

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

تنفذ القيادة العامة لشرطة عجمان خطة الحملات الفصلية المرورية الموحدة للمجلس المروري الاتحادي في وزارة الداخلية تحت شعار «صيف مروري أمن»، بهدف تعزيز الأمن والأمان، وتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل في تعزيز أمن الطرق.

ووزع ضباط وصف ضباط وأفراد إدارة المرور والدوريات نشرات ومطويات توعية متعلقة بالحملة على السائقين في مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، بالإضافة إلى توعية وإرشاد قائدي المركبات بأهمية إجراءات السلامة قبل وأثناء قيادة المركبة، واتباع إجراءات الوقاية لضمان عدم التعرض للحوادث غير المتوقعة، وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة على الطرق، كما وزع ضباط وصف ضباط فرع المرور والدوريات في مركز شرطة مصفوت الشامل نشرات التوعية على سائقي المركبات وتقديم النصائح والإرشادات للسائقين.

وقال رئيس قسم المباحث والضبط المروري، الرائد راشد حميد بن هندي، إن فعاليات حملة «صيف مروري آمن» جاءت من منطلق حرص شرطة عجمان على توعية السائقين بأهمية اتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة، وإجراء الصيانة الدورية، واتخاذ التدابير اللازمة مثل فحص الإطارات والتأكد من جودتها مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وعمل صيانة شاملة للمركبة.