تعرّف إلى حصيلة مرشحي اليوم الثاني لانتخابات "الوطني"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

واصلت مراكز تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 المتوزعة على جميع إمارات الدولة، استقبال طلبات الترشح لليوم الثاني على التوالي وذلك خلال الدوام الرسمي الذي امتد من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، حيث تسلمت اللجنة الوطنية للانتخابات مع انتهاء اليوم الثاني 94 طلب ترشح من بينهم طلبات من 36 سيدة.

وتوزعت أعداد طلبات الترشح لليوم الثاني على النحو الآتي:

عدد المرشحين الذكور الإناث الإمارة 34 21 13 أبوظبي 12 5 7 دبي 27 19 8 الشارقة 3 2 1 عجمان 4 2 2 أم القيوين 5 4 1 رأس الخيمة 9 5 4 الفجيرة 94 58 36 الإجمالي

وكانت اللجنة الوطنية تلقت في اليوم الأول 194 طلب ترشح وليصل العدد خلال اليومين الأول والثاني إلى 288 طلب ترشح، منهم 103 طلبات لسيدات.

وبدأت يوم أمس 18 أغسطس 2019 عملية تسجيل المرشحين في كافة مراكز التسجيل المنتشرة في جميع إمارات الدولة، والتي ستستمر حتى نهاية يوم الخميس المقبل 22 أغسطس 2019. وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين بتاريخ 25 أغسطس، على أن تعلن القائمة النهائية في 3 سبتمبر 2019، في حين تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتباراً من يوم 8 سبتمبر 2019 لتستمر لمدة 27 يوماً.

للإطلاع على طلبات الترشيح للذكور والإناث لكل إمارة، يرجى الضغط على هذا الرابط.