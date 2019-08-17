المصدر: دبي

اتصال

فوجئ مقيم باتصال هاتفي عبر خدمة «بوتيم»، المخصصة للمكالمات عبر الإنترنت، من موظف خدمة عملاء يروج لخدمات شركة اتصالات. داعياً إلى وقف مكالمات العروض التي تسبب إزعاجاً للمستخدمين.

تسرب

لاحظ مشاة يستخدمون شارع الشيخ زايد بدبي قيام مركز تجاري شهير بترك الصنابير، المخصصة لسقي الأشجار، مفتوحة فترات طويلة، ما يتسبب في تسرب المياه إلى الشارع.

موقف

نشب خلاف بين سائقين في ثاني أيّام العيد، داخل مول مركز التجارة العالمي في أبوظبي، حول أحقية كل منهما بموقف شاغر، ما تسبب في عرقلة حركة المرور، فيما طالب آخرون بتعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين في مثل هذه المواقف، والتحلي بالصبر.

إزعاج

يعاني سكان شارع الوحدة في الشارقة إزعاجاً صوتياً ناجماً عن ارتفاع أصوات السيارات والدراجات النارية ليلاً، خصوصاً مع إصرار بعض السائقين على الانطلاق بسرعة عالية، في ظل عدم وجود رادار لرصد السرعة.

مخالفة

رغم قيام حكومة الفجيرة بتطوير شوارع داخلية في الإمارة، إلا أن بعض مستخدمي شارع مريشيد على وجه الخصوص، لايزالون يرتكبون مخالفات خطرة، منها تجاوز الخطوط الصفراء، والدخول إلى الشارع المعاكس بشكل مخالف، على الرغم من وجود اللوحات التحذيرية الواضحة.

توقف

انتقد ركاب حافلات في دبي تجاهل السائقين الوقوف على بعض المحطات، بحجة عدم وجود ركاب ينتظرون أمامها، رغم علمهم أن الركاب ينتظرون داخل الاستراحات، بسبب الحر الشديد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com