«البنية التحتية» تغلق شارع محمد بن زايد في الشارقة مؤقتاً للصيانة

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية، إغلاق شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة الشارقة، عند جسر نادي الثقة، بالاتجاه من عجمان إلى دبي، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من الواحدة صباحاً حتى الخامسة والنصف صباحاً، خلال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس، ومن الساعة الواحدة صباحاً حتى 11 صباحاً يوم الجمعة.

وأفادت الوزارة على «تويتر» بتحويل حركة المرور إلى طريق الخدمات التابع للشارع في المنطقة المستهدفة بالإغلاق، عازيةً إغلاق الشارع إلى إجراء أعمال الصيانة في حاراته كافة، في الاتجاه من الشارقة إلى عجمان. وقال نائب مدير المنطقة الجنوبية في الوزارة، المهندس عبدالرحمن المحمود، لـ«الإمارات اليوم»، إن إغلاق شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة الشارقة عند جسر الثقة، مؤقت، بهدف تركيب الجسر الذي يسهل الحركة إلى مدخل (الزاهية سيتي سنتر) الجديد في المنطقة، مضيفاً أن «إغلاق الشارع في أوقات انخفاض حركة المرور بشكل ملحوظ، من الواحدة صباحاً حتى الخامسة صباحاً، حتى تتمكن المعدات من الوقوف في نهر الطريق لتركيب الجزء المتبقي من الجسر، وستتحول الحركة إلى طريق الخدمات الذي يتكوّن من حارتين». وذكر أن تشييد المنشآت الضخمة مثل «زاهية سيتي سنتر» وهيئة الشارقة للكتاب، فإنها تحتاج إلى تحسين الطرق حولها، وتجهيز المداخل والمخارج بصورة صحيحة، بحيث لا تشكل عبئاً على مرتادي هذه الأماكن مستقبلاً، ولذلك فإن الوزارة تضطلع بدورها في هذا الأمر، بالتنسيق مع الجهات كافة، سواء المطور أو الشرطة وغيرهما، لضمان انسيابية الحركة المرورية أثناء التحويلات المرورية.