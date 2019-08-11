مشروعان جديدان لـ «الداخلية» في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

كشفت مديرة المنطقة الشرقية في وزارة تطوير البنية التحتية، مهندسة حليمة الشحي، عن تنفيذ مشروعين جديدين لوزارة الداخلية في إمارة الفجيرة، لافتة إلى أنه تمت ترسية مشروع «إنشاء وإنجاز مبنى الإدارة العامة لشرطة الفجيرة» بمنطقة الحيل على إحدى الشركات، وتقدر كلفته بـ97 مليون درهم، متوقعة الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من2021.

تواصل الوزارة تنفيذ المشروع الثاني لإنشاء وإنجاز مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة بكلفة 48 مليون درهم و500 ألف. وأشارت إلى أنه يتم حالياً تسليم موقع المشروع للمقاول للبدء بالأعمال الإنشائية، حيث من المقرر تنفيذه خلال 540 يوماً، ومدة تحضير 30 يوماً، بقيمة إجمالية 96 مليوناً و988 ألفاً و95 درهماً.

وأشارت إلى أن المشروع يتكون من المبنى الرئيس ومبنى الخدمات، بالإضافة إلى محطة الكهرباء ومعالجة المياه، وسيتم وضع بها أعمال مهبط الطائرات، وذلك بمساحات واستخدامات مختلفة، وكذلك الخدمات والطرق والأعمال الخارجية والمداخل الرئيسة والبوابات والأسوار، بالإضافة الى أعمال الربط بجميع الشبكات الخاصة بالمشروع من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة ومكافحة حريق وأعمال الزراعة، بالإضافة إلى جميع النظم الخاصة بالمعلومات وتأمين المنشآت. وتابعت الشحي: «تواصل الوزارة تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة (الوحدة الثالثة، قيراط – الفجيرة) بكلفة 48 مليون درهم و500 ألف في مدة تنفيذ 540 يوماً، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 23%، ومن المتوقع إنجاز المشروع في الربع الثاني من العام المقبل». وأضافت أن المشروع سيكون عبارة عن سبعة مبانٍ، وهي مبنى الإدارة ومبنى المؤتمرات ومبنى سكن ونادي الضباط ومبنى التدريب، بالإضافة الى البوابة الرئيسة ومباني الخدمات التي تشمل غرف المضخات وخزانات المياه والمولدات والكهرباء، إضافة إلى الأعمال الخارجية ومواقف السيارات.