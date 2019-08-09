طالب يبتكر جهازاً لتفادي المخاطر على الطرق

المصدر: أمين الجمال - دبي

ابتكر طالب من مدرسة «خالد بن الوليد» في مدينة العين، جهازاً للتقليل من مخاطر العوامل المفاجئة على الطرق، خصوصاً في فترات الضباب، بهدف الحدّ من وقوع حوادث الطرق التي تنتج عن السرعة الزائدة، وعدم توقع أي عائق يعترض السير على الطريق.

وقال الطالب، محمد النعيمي، الذي عرض مشروعه في معرض «بالعلوم نفكر» لـ«الإمارات اليوم»: «يتكون الجهاز - الذي يحمل اسم العلامات الأرضية المضاءة الذكية (SRS) - من شريحة إلكترونية موصولة لاسلكياً مع مركز العمليات، ومستشعر للاختلافات المغناطيسية، وإضاءة (ليد)، وهذه المكونات توضع داخل مكعب مصنوع من نوع خاص من الألمنيوم الصلب الذي يتحمل ضغط السيارات والشاحنات ذات الأوزان الثقيلة عندما تمر فوق الجهاز، كما يتحمل درجات الحرارة المرتفعة، والمياه، والعوامل الطبيعية الأخرى»، مضيفاً أن «الجهاز يعمل بالطاقة النظيفة، من خلال شريحة صغيرة للطاقة الشمسية تكون أعلى الجهاز».

وأوضح أن «الجهاز يعمل على إصدار أضواء تختلف باختلاف نوع العائق الذي قد يعترض السائق على بُعد معين، وتنبه السائق بنوع الخطر الذي سيواجهه بعد مسافة على الطريق، ومن ثم يتمكن من أخذ الحيطة والحذر لتفادي وقوع أي مكروه له».