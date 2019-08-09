«مرور دبي» تكثف وجودها الميداني خلال إجازة «الأضحى»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إتمام الترتيبات كافة، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحالة المرورية، ووضع الخطط اللازمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بهدف توفير الانسيابية في حركة السير وتفادي ازدحام المركبات وتكدسها لفترات طويلة، إضافة إلى أداء المهام الأخرى، كتوزيع الحركة المرورية إلى طرق بديلة، في حال وجود الازدحام في الشوارع التي تتطلب تحويل الحركة.

وأفاد مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، العقيد جمعة سالم بن سويدان، بأن «مرور دبي» درست الوضع المروري في الإمارة لتحديد المواقع التي ستشهد ازدحاماً مرورياً خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى تكثيف نشر الدوريات المرورية قبل العيد بيومين حتى الانتهاء من الإجازة، ونشر رقباء السير في الشوارع الداخلية على مدار الساعة، بهدف الحد من الاختناقات المرورية، إضافة إلى تنظيم مواقف المصليات وتسهيل حركة دخول مركبات المصلين وخروجها، وكذلك تنظيم حركة السير والمرور عند المقاصب، ومساندة الجمهور للوصول إلى مراكز التسوق والخروج منها وهو في حالة اطمئنان.

كما أكد تكثيف الدوريات على الشوارع الخارجية، كشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد، وشارع الإمارات، وشارع دبي - العين، وشارع الاتحاد، وشارع الخليج، وشارع المطار، وشارع القدس، وشارع عمّان، وشارع المدينة الجامعية، وشارع رأس الخور، وشارع جميرا، إضافة إلى تكثيف الدوريات في مناطق «جي بي آر»، و«لامير»، و«دبي مول»، و«لاست إكزت»، وكذلك منطقة الرقة، والمرقبات، والممزر، والراشدية، والخوانيج، إضافة إلى تكثيف الدوريات المرورية في الأماكن التي تشهد كثافة سكانية لمنع ظاهرة عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة، وتوزيع الدوريات المرورية على مصليات العيد في الإمارة.

وقال إن فريق التوعية المرورية بإدارة الحملات والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، سيوزع بطاقات التهاني والحلويات والهدايا على الجمهور، ابتداءً من صباح أول أيام عيد الأضحى، احتفاءً بهذه المناسبة، موضحاً أن البطاقات تحتوي على عبارات توعية وإرشادات ونصائح، بهدف توعية الجميع، خصوصاً مستخدمي الطرق، بضرورة الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتوفير السلامة والأمن لأفراد المجتمع.

وطالب بن سويدان الجمهور بالالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية المعمول بها، وعدم ارتكاب مخالفات مرورية، والتعاون والاستجابة لتعليمات وإرشادات رجال المرور، داعياً الآباء إلى توخي الحيطة والحذر عند الخروج والدخول بالسيارات إلى ساحات البيوت، منعاً لحوادث الدهس التي تقع للأطفال داخل ساحات البيوت، وعدم الغفلة عن أطفالهم أثناء خروجهم للعب، أو أثناء التنزه في المراكز التجارية والحدائق.