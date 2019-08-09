%22 نسبة إنجاز مشروع مركز الدفاع المدني في كلباء

المصدر: سمية الحمادي - كلباء

كشفت مديرة المنطقة الشرقية في وزارة تطوير البنية التحتية، المهندسة حليمة محمد الشحي، عن إنجاز 22% من مشروع مركز جديد للدفاع المدني في مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، بكُلفة 12 مليوناً و400 ألف درهم، متوقعة إنجازه في الربع الثاني من العام المقبل.

ولفتت الشحي إلى أن المركز يتميز بالطابع المعماري الحديث مع مراعاة معايير الاستدامة، ما يجعله مواكباً للعصر، كما يتميز التصميم بسهولة الحركة داخل المبنى للوصول إلى الأقسام المختلفة، ويتكون من المبنى الرئيس، الذي يضم مبنى الدفاع المدني والآليات، ومبنى التدريب، ومبنى الخدمات وهو عبارة عن غرفة حارس ومباني خدمات إلكتروميكانيكية، ومواقف سيارات مظللة للموظفين والمتعاملين، مشيرة إلى أن مدة التنفيذ التي وضعت للمشروع هي 480 يوماً.

من جانب آخر، أزالت بلدية مدينة كلباء أعمدة الإنارة من شارع الكورنيش، الموازي لحديقة الشاطئ في مدينة كلباء، تمهيداً لبدء مشروع تطوير كورنيش المدينة الذي يبلغ امتداده 5.3 كم.

ويقوم المشروع على تطوير شارع الكورنيش وإنشاء شارع خدمي، ورفده بمواقف مستحدثة للسيارات، وحديقة شاطئية على امتداد الكورنيش، أسوة بحديقة الشاطئ العامة مقابل منطقة سهيلة، ويتضمن عمليات تطوير متكاملة، تضم استبدال الرمال الشاطئية الطينية، برمال بيضاء تناسب السباحة، وتعزز المظهر الجمالي للشاطئ، علاوة على ممشى مخصص لممارسة رياضتَي المشي والركض.

وأفاد رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، سالم بن محمد النقبي، بأن المشروع يندرج ضمن اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات بحكومة الشارقة وجهات أخرى. وأوضح النقبي، أن بلدية كلباء معنية بتهيئة العمل في المشروع ضمن مخطط معتمد، إذ تقوم بإزالة الأشجار من دوار مقصب البلدية إلى ميدان كلباء، لافتاً إلى أن البلدية تفرغ في الوقت الحالي المحال والمقار التجارية الواقعة على مسار المشروع، التي من بينها بعض المباني المملوكة للبلدية، حيث نقل المستأجرون أنشطتهم لأماكن أخرى، تمهيداً لإزالة تلك المباني.

ويأتي المشروع بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير مدينة كلباء التي تعتبر واجهة للسياح في المنطقة الشرقية، ما سيعمل على جذب السياح وزيادة عدد مرتادي الشاطئ.