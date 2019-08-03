«الجواز الإماراتي» يدخل إلى 175 دولة دون تأشيرة مسبقة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

حافظ جواز السفر الإماراتي على مكانه في المركز الأول كأقوى جواز سفر في العالم، إذ ارتفع عدد الدول التي تسمح بدخول حامليه بدون تأشيرة مسبقة إلى 175 دولة «116 دولة بدون تأشيرة و59 دولة عبر الانترنت أو لدى الوصول للمطار»، بحسب آخر تحديث نشره، أخيراً، مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي حول جوازات السفر الأكثر نفوذاً في العالم.

ودخلت اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين الإمارات وغينيا الاستوائية حيز النفاذ اعتباراً من الأحد الماضي، بعد أن دخلت جمهورية بنين الواقعة غرب إفريقيا في وقت سابق، ضمن الدول التي تعفي مواطني الإمارات من التأشيرة المسبقة.

ووفقاً لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة «آرتون كابيتال» للاستشارات المالية العالمية، فإن جواز السفر الإماراتي، يحتل صدارة أقوى جوازات العالم، بفارق سبع إعفاءات عن المركز الثاني لجوازات سفر فنلندا وإسبانيا ولوكسمبرغ المركز الثاني التي تسمح بدخول 168 دولة، بفارق ثماني إعفاءات عن المركز الثالث لجوازات سفر كل من: الدنمارك، إيطاليا، ألمانيا، هولندا، النمسا، البرتغال، سويسرا، اليابان، كوريا الجنوبية، ايرلندا، الولايات المتحدة التي تسمح بدخول 167 دولة.

ويأتي في المركز الرابع جوازات سفر السويد وسنغافورة وفرنسا وبلجيكا ومالطة واليونان والنرويج، التي تسمح بدخول 166 دولة، بينما تستقر في المركز الخامس في المؤشر، الذي يسمح بدخول 165 دولة، جوازات كل من المملكة المتحدة وآيسلندا وليتوانيا وكندا.

ووفقاً لمؤشر «باسبورت إندكس» العالمي «لم يتبق أمام الجواز الإماراتي إلا إعفاء 23 دولة لدخول جميع دول العالم بدون تأشيرة مسبقة.

وقطعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي شوطاً كبيراً في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي، والتزامها بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات مع المزيد من دول العالم والذي يأتي من حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني الدولة لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة، وتوطيداً للعلاقات الثنائية مع دول العالم من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

وفي عام 2015، تلقى جواز السفر الإماراتي دفعة قوية، بعد صدور قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة «شينغن» لدول الاتحاد الأوروبي شملت 26 دولة، إضافة إلى ثماني دول أخرى في أوروبا خارج دول الاتحاد، ليحتل جواز السفر الإماراتي المرتبة 27 في ديسمبر 2016، ثم المرتبة 24 في 2017، ثم المرتبة العاشرة في يوليو 2018، ثم المرتبة الثالثة في نوفمبر 2018.

وفي الأول من ديسمبر الماضي، أصبح الجواز الإماراتي الأقوى في العالم وحصد المركز الأول عالمياً بجدارة، حيث صنف مؤشر passport index جواز الإمارات ليكون الأول عالمياً بدخوله 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة.

عنوان الحكمة والاعتدال

يجسد هذا الإنجاز الوجه الحضاري لدولة الإمارات وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي، الذي تقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة عملت بجد على بناء صورتها الناصعة في الخارج حتى أصبحت دولة الإمارات عنواناً للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام، وفي الوقت ذاته رمزاً للإنجاز والتفوق والتميز على المستوى العالمي.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أطلقت مبادرة «قوة جواز السفر الإماراتي» بهدف وضع جواز سفر دولة الإمارات ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021، وهو ما حققته دولة الإمارات قبل ثلاثة أعوام عن الموعد المحدد ضمن المبادرة.