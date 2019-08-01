المصدر: دبي - الإمارات اليوم

موقع

فوجئ مستهلك عند استلامه حقائب مدرسية، اشتراها من موقع للتجارة الإلكترونية يعمل من خارج الدولة، ويعلن عن منتجاته عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بأن مواصفات الحقائب وأحجامها تختلف عن الصور المعروضة في الموقع، وعند الاعتراض رفضت إدارة الموقع إرجاع الحقائب.

مساجد

حثّ زوار المراكز التجارية في دبي على وضع ضوابط على الأشخاص الذين يتولون إمامة المصلين في المساجد الموجودة بها، إذ إن معظمهم غير ملمين بالقراءة الجيدة للقرآن الكريم، وينطقون الكلمات بشكل خطأ.

رسوم

أفاد أولياء أمور طلبة، في مدرسة خاصة بدبي، بأن المدرسة تتلاعب بالرسوم المدرسية، إذ ترفعها بنسبة أعلى من تلك المقررة لها من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مطالبين بإلزام المدرسة بعدم تجاوز النسبة المقررة للزيادة في الرسوم.

مخالفون

طالب سكان في أم القيوين إدارة المرور والدوريات، بمخالفة المركبات التي تقف أمام مدخل البنايات السكنية، وتعيق دخول السكان إلى المباني، لافتين إلى أن البعض يتعمد إيقاف مركبته يوماً كاملاً، دون مراعاة للسكان.

دخان

قال ركاب، على متن الخطوط الملكية الأردنية، إنهم شموا رائحة سجائر، خلال رحلة متجهة من دبي إلى عمّان، أخيراً، وطالبوا بإجراءات أكثر حزماً لمثل تلك المخالفات التي أصبحت نادرة في الطيران.

بقالات

طالب سكان في العاصمة أبوظبي، خصوصاً في وسط المدينة، بالسماح لبعض محال البقالة و«السوبرماركت» بالعمل 24 ساعة، وليس عند منتصف الليل حداً أقصى، لأهمية ذلك لمن يعملون ليلاً، ويحتاجون إلى شراء بعض مستلزماتهم في وقت متأخر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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