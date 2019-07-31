شرطة رأس الخيمة تطلق مبادرة "خالفناك وسامحناك" لتجديد لوحات المركبات

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

ترأس مدير عام الموارد والخدمات المساندة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والمشرف العام على مبادرة "خالفناك وسامحناك"، العميد جمال أحمد الطير، الاجتماع التحضيري، الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقيادة العامة، لمناقشة واستعراض آلية عمل المبادرة وأهدافها، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وفي إطار تنفيذ خطتها الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة.

وتدعو المبادرة ملاك لوحات أرقام المركبات لسرعة تعديل أوضاعهم، خاصة تلك التي تفتقر للجودة كعدم وضوحها أو تلفانها وبالتالي تكسبها صورة غير جمالية، وهي إحدى مبادرات إدارة المرور والدوريات في عام 2019 والتي تستهدف جمهور المتعاملين، بهدف نشر مفهوم الثقافة والسلامة المرورية لديهم ما يسهم في تحقيق السلامة على الطرق.



وأوضحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بأن المبادرة التوعوية "التحذيرية" ستنطلق في 4 أغسطس القادم 2019 وتستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، وتتمثل في تنظيم حملات تفتيشية وتحرير مخالفة، موضحة أن المخالفة لن تدرج في النظام المروري في حال تعديل الوضع في وقت أقصاه 14 يوم من تاريخ تحرير المخالفة كمهلة خلال فترة التوعية لتجنب المخالفات.

وتنص المادة رقم 27 "ب" من قانون السير والمرور الاتحادي على تحرير غرامة مالية قدرها 400 درهم لعدم وضوح أرقام لوحات المركبة.