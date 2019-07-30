شرطة الشارقة تحذر من رسائل مصرفية وهمية

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة الأفراد من التعامل مع بعض الرسائل النصية التي ترد إليهم من مجهولين على هواتفهم الخاصة يدعون أنهم من موظفي البنوك، بحجة تحديث بياناتهم المصرفية وتحمل أرقام وشعارات البنوك التي يتعاملون معها، إلا بعد التأكد من مصدر تلك الرسائل عبر القنوات المصرفية الرسمية.

وأكدت إرسال بعض الجهات المجهولة رسائل نصية أو عبر البريد الإلكتروني يطلبون فيها من الأشخاص معلومات تتعلق بحساباتهم المصرفية وأرقام بطاقات السحب الخاصة بهم، حيث يتم استغلال هذه المعلومات في الدخول إلى حساباتهم وسرقة أموالهم.

ودعت الأفراد من عملاء البنوك إلى تجنب الإفصاح عن بياناتهم الشخصية والبنكية لأي جهة كانت، وأن يبادروا بتخليص معاملاتهم البنكية من خلال نوافذ الخدمة التي تتيحها لهم البنوك التي يتعاملون معها، أو من خلال التطبيقات الرسمية عبر الهواتف الذكية، وذلك لضمان عدم تعرضهم للنصب والسرقة من قبل بعض ضعاف النفوس.

وأكدت شرطة الشارقة متابعتها بيقظة مثل هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، داعية عملاء البنوك الذين يتلقون مثل هذه الرسائل إلى تجاهلها تماماً وعدم التعامل معها بأي صورة من الصور، وفي حالة تعرضهم لتلك المحاولات عليهم الاتصال بفرع جرائم التقنية على الأرقام 065943446 أو 065943228 وعلى البريد الإلكتروني (tech_crimes@shjpolice.gov.ae).