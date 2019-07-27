بلدية العين تنجح في تدوير 40% من منتجات النخيل

المصدر: الظفرة - وام

نجحت بلدية العين في تدوير نحو 40 % من منتجات النخيل وتصنيع 55 منتجاً منها، وعرضت البلدية نتائج تجربتها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان ليوا للرطب 2019.

كما استخدمت أكثر من 20 نوعاً من النباتات المحلية في مشاريع تجميل الشوارع ومناطق المدينة على أسس قدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية، وقلة احتياجها للماء وتحملها للملوحة، وقلة الكلفة التشغيلية.

وقال مدير إدارة الحدائق في بلدية مدينة العين المهندس محمد صالح اليافعي: «إن مشاركة بلدية مدينة العين تأتي من خلال مشاريعها التي تمثلت في مشروع تدوير نواتج النخيل، ومشروع استخدام النباتات المحلية في الزراعات التجميلية بالمدينة، حيث تمت إعادة تدوير 30 إلى 40 % من نواتج النخيل في واحات العين البالغة 7 واحات»، مشيراً إلى أن إعادة تدوير منتجات النخيل تستهدف تحقيق الاستدامة، وإضفاء المظهر الجمالي على مدينة العين.