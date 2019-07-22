«مساندة» تُشيّد مركز العين للتوحد بـ 68.7 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» تنفيذ أعمال تشييد مركز العين للتوحد، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك على مساحة إجمالية تتجاوز 10 آلاف متر مربع، بكلفة تبلغ 68.7 مليون درهم، لافتة إلى أنها تعتزم تسليم المشروع في النصف الثاني من عام 2020.

وقالت شركة «مساندة»: «يأتي مشروع مركز العين للتوحد في إطار الحرص على تنفيذ المشروعات التي تخدم أبناء الوطن من هذه الفئة، حيث سيخدم المشروع شريحة مهمة من أبناء مدينة العين، ممن يحتاجون إلى اهتمام ورعاية خاصة من الأطفال المصابين باضطراب التوحد، وسيشكل المركز، بعد انتهاء أعماله، صرحاً تعليمياً وتدريبياً مهماً، يسمح لهذه الفئة بالانخراط والاندماج في المجتمع، وأيضاً إبراز إبداعاتهم ليكونوا فاعلين ومؤثرين في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة».

وأوضحت «مساندة» أن المشروع يتضمن إنشاء مركز للتوحد يتكون من طابقين، ويحتوي على مدخل رئيس، وخمسة مداخل فرعية، و36 قاعة دراسة تتسع لـ166 طالباً، بالإضافة إلى 17 غرفة علاج، و33 غرفة عزل، وأربع غرف للمعلمين، وغرفتي معاينة تابعتين للعيادة ومثلهما متعددتا الاستخدام، وصالة رياضية، وغرفة موسيقى، وغرفتي دراما، وغرفة فنون، إلى جانب المكتبة والكافيتريا والمسبح ومناطق اللعب، وغرف الإدارة والموظفين، وغيرها من المرافق، كما سيتم تزويد المركز بأنظمة كشف عن الحريق.