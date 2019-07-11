مشروعات اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية بـ 5 مليارات درهم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن في أبوظبي عن تكليف إحدى الشركات العقارية، بتنفيذ ثلاثة مشروعات اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية لعدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، في إطار رؤية حكومة أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة، كأحد أفضل الأماكن في العالم لمزاولة الأعمال والاستثمار والعيش والسياحة.

وتبلغ كلفة المشروعات خمسة مليارات درهم، وتوجد ضمن وجهات رئيسة في الإمارة، تشمل: جزيرة السعديات، وجزيرة ياس، ومنطقة الفلاح، التي تحتضن عدداً من أبرز المجمعات السكنية العصرية، وأهم المراكز التجارية، ووجهات الأعمال المزدهرة على مستوى أبوظبي.

وستقوم الشركة المكلفة بتعيين مقاولين للمشروعات الثلاثة بشكل فوري، لضمان بدء الأعمال الإنشائية فيها، على أن يتم استكمالها على مراحل ابتداء من 2021.

وتشمل تفاصيل المشروعات: استكمال أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسة والمرافق العامة في جزيرة السعديات، بكلفة تقدر بنحو ملياري درهم، وسيسهم المشروع في تعزيز ودعم جهود ربط جزيرة السعديات بمختلف مناطق أبوظبي، من خلال إنشاء الطرق والمرافق العامة.

كما سيعزز المشروع جاذبية جزيرة السعديات، من خلال تجهيزها بأفضل مرافق البنية التحتية الأساسية، الأمر الذي سيستقطب المزيد من الاستثمارات إلى الجزيرة، التي تعد اليوم من أشهر وأهم الوجهات العصرية، وأكثرها جذباً للزوار في أبوظبي. ومن أبرز المعالم والصروح السياحية والثقافية والتعليمية الرائدة، التي تحتضنها الجزيرة: متحف اللوفر أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومدرسة «كرانلي» أبوظبي، إضافة إلى عدد من المنتجعات الشاطئية، ومجموعة من المجمعات السكنية العصرية.

كما تشمل الأعمال تطوير وتوسعة مشروع الفلاح، وهو حي سكني متكامل صمم بأسلوب يتماشى مع أذواق ومتطلبات مواطني دولة الإمارات، وستضيف التوسعة 899 فيلا إلى الحي السكني، الذي يضم اليوم 4898 فيلا، وستبلغ قيمته الإجمالية ملياري درهم، إضافة إلى تطوير المقر الجديد لـ(twofour54) على جزيرة ياس، البالغة كلفته مليار درهم، وسيحتضن المشروع ما يصل إلى 10 آلاف متخصص في القطاع الإعلامي، والقطاعات الإبداعية المرتبطة به، وسيلعب دوراً رئيساً في تشجيع المزيد من الاستثمارات في قطاع الإعلام والترفيه المزدهر في أبوظبي.

واعتمدت حكومة أبوظبي، في سبتمبر 2018، الخطة التفصيلية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدا 21»، الذي يمتد على ثلاث سنوات، ويهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أبوظبي، وتعزيز الابتكار وسهولة مزاولة الأعمال والارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة. ويتناول أحد المحاور الأساسية للبرنامج تطوير البنية التحتية، بما في ذلك النقل والاتصالات والتنمية الحضرية.

• استكمال تطوير البنية التحتية في جزيرة السعديات، بكلفة تقدر بمليارَيْ درهم.