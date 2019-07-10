المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

بنك

قال متعامل مع بنك دبي الإسلامي، إنه واجه مشكلات عدة في الحصول على الخدمات المصرفية عبر الخدمة الهاتفية، وذلك بعد إضافة خيار المساعد الافتراضي الصوتي، المبرمج وفقاً لكلمات محددة، إذ يفشل المتعامل في الوصول إلى الخدمة التي يريدها، ويستهلك مكالمات مدفوعة من رصيده دون جدوى.

حرارة

دعا زوّار مواقف عدد من المراكز التجارية في الدولة، الشركات التي تشغل عمالاً لغسل سيارات الزبائن، إلى إلزام العمال بالتوقف عن العمل في ساعات الحر الشديد، خصوصاً في المواقف المغلقة والمكتظة وشديدة الحرارة، نظراً إلى احتمال تعرضهم للإجهاد الحراري.

فندق

اشتكى قرّاء قيام فندق جي دبليو ماركيز بمنطقة الخليج التجاري في دبي، بترك سيارات الزائرين للفندق في الشارعين الرئيسين اللذين يطل عليهما الفندق، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تعطيل حركة المرور، فيما يلزم العاملون على خدمة صف السيارات بالفندق، السائقين في أوقات متأخرة من الليل، بالمرور عكس الشارع، لتجاوز السيارات التي يتم تسليمها للزائرين.

ري

يعاني مشاة بمنطقة الصفا في دبي تناثر المياه على الأرصفة والطرقات أثناء مرورهم، بسبب خلل في توجيه الرشاشات المخصصة لري المساحات الخضراء، وهو ما قد يضطرهم في بعض الأحيان إلى السير في الشارع الرئيس لتحاشي البلل.

رسوم

طالب أولياء أمور طلبة، وزارة التربية والتعليم، منع المدارس الخاصة من زيادة رسومها للعام الدراسي المقبل، أو حتى الاحتيال على الأمر، من خلال زيادة رسوم المواصلات، مشيرين إلى أن العديد من المدارس ألمحت إلى احتمالية زيادة الرسوم.

عشوائية

طالب سكان في منطقة التعاون، الجهات المرورية، بعمل جولات تفتيشية يومية في الساحات الترابية التي تحيط بالبنايات السكنية، في ظل تعمد سائقين إيقاف مركباتهم بصورة عشوائية، غالباً ما تتسبب في إغلاق منافذ الخروج على بعض السيارات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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