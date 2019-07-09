500 وظيفة شاغرة في يوم مفتوح لتوظيف المواطنين بالظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، غداً، يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار مبادرة تسريع التوطين في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مستوى إمارة أبوظبي. وتستهدف المبادرة التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، توظيف 100 مواطن ومواطنة من أبناء المنطقة.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن 13 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، ستوفر نحو 500 شاغر خلال اليوم المفتوح، الذي سيقام في صالة الأفراح للرجال بمدينة المرفأ، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.

وأكدت الوزارة ضرورة أن يقتني الباحث عن العمل بطاقة الهوية الأصلية والسيرة الذاتية، للمشاركة في اليوم المفتوح، الذي سيقوم خلاله مسؤولو التوظيف في الشركات المشاركة بإجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع الباحثين عن العمل، الأمر الذي سيعزز فرص حصولهم على الوظائف المناسبة التي تطرحها الشركات، من خلال تلقي عروض العمل أو إبرام العقود بشكل فوري.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدير أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال أربع مراحل، تشمل مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف، والوظائف المطروحة، والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية، ومن ثم تسجيل الباحثين عن العمل من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار فرص وظيفية، تليها مرحلة التهيئة لإجراء المقابلة الوظيفية.