«لجنة الشارقة» تنسق مع البلديات لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قامت لجنة إمارة الشارقة، المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، ضمن إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، بالتنسيق مع البلديات كافة في إمارة الشارقة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، وآلية مراقبة الضوابط والقواعد المقررة لها، مع مراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.

وتتولى لجان الإمارات في كل إمارة مجموعة مهام أساسية استعداداً لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، في مقدمتها القيام بكل الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات. ولها تحديد مقرها في الإمارة، وتسلّم قائمة الهيئة الانتخابية النهائية وإشعار الأعضاء بها، وتوفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في مقرها، بعد تسلّمها من لجنة إدارة الانتخابات، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات. كما تتضمن مهام لجان الإمارات المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات مهام إضافية، تشمل تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، وتسلّم طلبات الترشح ومراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية.