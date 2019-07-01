بدء تطبيق تعديل «مخالفة عدم إعطاء أولوية الطريق» اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تبدأ شرطة أبوظبي، اعتباراً من اليوم، تطبيق تعديل مخالفة «عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية»، الواردة في قانون السير والمرور الاتحادي، التي ستصبح قيمتها المادية 3000 درهم، مع حجز المركبة 30 يوماً وست نقاط مرورية، تعزيزاً للبيئة الآمنة للطرق، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، وتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من مؤشرات الأجندة الوطنية وفق رؤية الحكومة. ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية، لتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحوادث، محذرة من إعاقة حركة سيارات الطوارئ والإسعاف، حيث يعتبر ذلك سلوكاً سلبياً، يتسبب في تأخر وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين، مشيرة إلى أن تأخر سرعة الاستجابة يعيق عمل طواقم الإسعاف على نحو يزيد مضاعفات الإصابات، التي تحتاج إلى تدخل في فترة زمنية محددة.