المصدر: الامارات اليوم

توافقات

لاحظ مستأجرون وجود توافق بين المكاتب العقارية التي تقوم بالتأجير في عجمان، على عدم خفض الإيجار، على الرغم مما تشهده أسواق العقار من حركة تصحيحية في الأسعار.

رسائل

أبدى قرّاء استغرابهم من تكرر رسائل تصلهم على هواتفهم من مستشفيات خاصة، تطالبهم بالتبرع بالدم، متسائلين عن مدى قانونية تلك الحملات.

طلبة

دعا أولياء أمور في أبوظبي إلى مراعاة المسافة عند توزيع طلاب الثانوية العامة على المدارس خلال الامتحانات، مشيرين إلى توزيع أبنائهم على مدارس بعيدة في الشامخة والراحة، ما أرهقهم.

زيادة

استغلت مقاهٍ في عجمان إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية، ورفعت أسعارها من ثلاثة إلى خمسة دراهم للمشروب الواحد، إذ اقتصرت تلك الزيادة على التوقيتات التي تقام فيها مباريات المنتخبات العربية فقط.

أسعار

تساءل قرّاء عن مدى جودة السلع والأدوات المنزلية التي تباع في بعض المحال المعروفة باسم «محال الدراهم»، بأسعار تقل كثيراً عن أسعار السلع نفسها في محال أخرى مشهورة.

عروض

قدمت شركة طيران محلية عروضاً للمؤسسات الحكومية، قال مستخدمون عنها إنها عروض وهمية لا تختلف عن الأسعار التي تقدمها الشركة ذاتها في حسابها على الإنترنت.

تخفيضات

اشتكى متسوقون قيام متاجر كبرى بالإعلان عن تخفيضات تصل إلى 50% على بعض السلع، وتبين بعد قيامهم بالشراء أن سعرها في متاجر أخرى أقل من ذلك حتى بعد التخفيضات، مطالبين بفرض رقابة على عروض المتاجر الوهمية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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