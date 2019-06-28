المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

حدد مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد)، 11 إجراء يتعين على جهات العمل اتخاذها لحماية عمال المواقع المفتوحة من الإجهاد الحراري، أهمها تحديد مواعيد القيام بأعمال الصيانة والإصلاح في المناطق الحارة في الأوقات الأكثر برودة، وتمكين العاملين من التأقلم عن طريق التدرج الزمني لفترات تعرضهم للعمل في الطقس الحار، وتوفير مياه باردة أو سوائل للعاملين.

ودعا المركز إلى الالتزام بثمانية إجراءات احترازية خلال العمل تحت أشعة الشمس، أبرزها ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة وفضفاضة لتتيح نفاذ الهواء خلالها.

وتفصيلاً، أطلق «أوشاد»، النسخة الجديدة من برنامج «السلامة فى الحر 2019»، المعني بتعزيز وعي أصحاب العمل ومشرفي العمال في مواقع العمل المفتوحة، بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفهم وتنفيذ برنامج إدارة الاجهاد الحراري، لوقاية العمال من الحر في إمارة أبوظبي، تماشياً مع قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي تطبقه من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يقضي بمنع تأدية الأعمال تحت أشعه الشمس في الأماكن المكشوفة (من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً)، والذي يستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وذكر المركز في دليل إرشادي أطلقه، أن العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس، خصوصاً في فصل الصيف، قد يتعرضون للعديد من الأمراض والإصابات المهنية من أهمها الإجهاد الحراري، (الذي قد يؤدي إلى ضربة الشمس، وإنهاك حراري، وإغماء، وتقلصات، وطفح جلدي)، لافتاً إلى أن درجات الحرارة المرتفعة قد تؤدي أيضاً إلى إصابات بين العاملين من خلال تعرق اليدين والدوار.

وأشار المركز إلى أن من أكثر العمال المعرضين للإصابة بالإجهاد الحراري، الذين يعملون في مواقع العمل المفتوحة مثل (عمال البناء، عمال النظافة، عمال الزراعة)، مشدداً على أهمية قيام أصحاب العمل بتوفير سبل وأدوات التوعية والتدريب اللازم للعاملين لديهم لفهم تأثيرات الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين من الإجهاد الحراري من خلال توفير فترات للراحة والمياه بشكل دائم وأماكن مظللة.

ووفقاً للدليل الإرشادي لبرنامج السلامة في الحر، يتعين على جهات العمل اتخاذ 11 إجراء لحماية العمال من الإجهاد الحراري، تشمل تحديد مواعيد القيام بأعمال الصيانة والإصلاح في المناطق الحارة في الأوقات الأكثر برودة، تحديد مواعيد القيام بالأعمال الحرارية في أوقات اليوم التي تنخفض خلالها درجات الحرارة، تمكين العاملين من التأقلم عن طريق التدرج الزمني لفترات تعرضهم للعمل في الطقس الحار، الحد من المتطلبات البدنية التي يتعين على العاملين تلبيتها، استخدام عمال إضافيين أو تكليف عدد أكبر من العمال بأداء المهام التي تتطلب جهداً بدنياً.

كما تضمنت قائمة الإجراءات الوقائية: توفير مياه باردة أو سوائل للعاملين، تجنب المشروبات التي تحتوي كميات كبيرة من السكر، توفير فترات راحة لشرب المياه، توفير مناطق باردة للجلوس بها في فترات الراحة، مراقبة العمال الذين يكونون عرضة لخطر الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى توفير التدريب المطلوب بشأن التعامل مع حالات الإجهاد الحراري، مع توفير معلومات حول «المخاطر التي تهدد العاملين وطرق الوقاية ورصد الأعراض وأهمية مراقبة العامل لنفسه وزملائه في العمل لرصد الأعراض والعلاج ومعدات الحماية الشخصية».

كما حدد الدليل الإرشادي ثمانية إجراءات احترازية ينبغي على عمال المواقع المفتوحة الالتزام بها، ولاسيما خلال العمل تحت أشعة الشمس، للوقاية من الإجهاد الحراري، تبدأ بضرورة ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة وفضفاضة لتتيح نفاذ الهواء خلالها مثل الملابس القطنية، مع تجنب الملابس ذات الأقمشة الاصطناعية التي تمنع نفاذ للهواء، ثم التدرج في أداء الأعمال من الخفيفة وصولاً إلى الشاقة، وكذلك تحديد مواعيد القيام بالعمل الشاق في الأوقات الأكثر برودة من اليوم، مع الحرص على أخذ المزيد من فترات الراحة في الأوقات التي تشهد ارتفاعاً شديداً في درجة الحرارة والرطوبة، بحيث تكون الراحة في أماكن مظللة أو منطقة باردة إذا أمكن ذلك.

وشملت الإجراءات الاحترازية أيضاً، الحرص على شرب الماء على نحو متكرر، شرب كميات كافية من الماء يستحيل الشعور معها بالعطش، تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافين أو الكحوليات أو كميات كبيرة من السكر، ارتداء الملابس الواقية أو معدات الحماية الشخصية وقت الحاجة إليها، كونها تزيد من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري، وأخيراً مراقبة العامل لحالته البدنية وحالة زملائه في العمل.

رسائل تثقيفية بلغات عدة

أفاد مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، «أوشاد»، بأن أهم أهداف برنامج «السلامة في الحر» تتمثل في توفير المعلومات اللازمة لجهات العمل التي تمارس نشاطها داخل إمارة أبوظبي ولديها عمال في أماكن ذات درجات حرارة مرتفعة، أهمها رصد وقياس أحوال الطقس خصوصاً عمال الأماكن الخارجية المعرضين للشمس مباشرة، بجانب معلومات عن العمليات الحرارية التي تتم داخل موقع العمل مثل الأفران أو التنور، وغيرها من العمليات التي تتسم بارتفاع درجة الحرارة.

وقال إن البرنامج يهدف أيضاً إلى مساعدة وتوجيه أصحاب العمل على فهم وتنفيذ برنامج إدارة الاجهاد الحراري، وضمان تدابير الرقابة الصحيحة لحماية العمال من التعرض لأشعة الشمس، وذلك من خلال توفير مادة تعليمية لممارسي السلامة والصحة المهنية والمشرفين والعمال، والتي من شأنها تحديد مختلف المسؤوليات والإجراءات اللازمة لمكافحة وتجنب الأمراض الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، والتي تشكل جزءاً من برنامج إدارة الإجهاد الحراري.

وأضاف المركز أن البرنامج يسعى إلى توفير رسائل تثقيفية موجه للعاملين بلغات عدة، وتوفير نماذج للتفتيش والتدقيق لجهات العمل لتحديد المتطلبات الواجب توافرها في مواقع العمل للحد من الاجهاد الحراري، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعي حول الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وسبل الوقاية منها.