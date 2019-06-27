المصدر: الامارات اليوم

مراكز

لقي موقف محاكم دبي، بالتعاقد مع مراكز خدمة معتمدة تسمى «العضيد» لتقديم كل خدمات المحاكم، ارتياحا من المتعاملين مع المحاكم، ما أسهم في تيسير وسرعة إنجاز معاملاتهم في وقت قياسي.

توعية

نوّه أولياء أمور بمبادرات جهات تهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على الكتب الدراسية عقب انتهاء العام الدراسي، وإعادة تدويرها أو توزيعها على طلبة في حاجة إليها.

جلوس

اشتكى سكان بمنطقة الوصل في دبي، قيام أشخاص بالجلوس أمام مداخل البنايات وتدخين السجائر، ما يسبب ضيقاً للداخلين والخارجين.

غياب

اشتكى ذوو طلبة في مدارس خاصة قيام بعض المعلمين بحثّ الطلبة على الغياب بشكل غير رسمي، بإخبارهم أن المناهج انتهت، وغيابهم لن يضرهم، الأمر الذي اعتبروه دعوة مباشرة للطلبة للتغيب من دون تحمل المسؤولية.

شكاوى

اشتكى متعامل مع بنك دبي التجاري تأخر البت في شكواه، على الرغم من الوعود المتكررة من قبل موظفي خدمة العملاء بحل المشكلة خلال 48 ساعة.

صلاحية

طالب مستهلكون بكتابة تاريخ صلاحية الخبز بالمحال التجارية، من قبل الأفران المصنعة بخط واضح، نظراً إلى أنه يكون غير واضح على الكثير من المنتجات.

تذاكر

تساءل قراء عن سبب ارتفاع أسعار تذاكر السفر لمختلف الوجهات هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة وبشكل لافت، مشيرين إلى أن هذه المستويات من الأسعار ترهق الأسر على نحو خاص، وقد تحول دون السفر خلال الصيف.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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