«تنفيذي الشارقة» يعتمد عقد تركيب أجهزة الكشف عن الحريق

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عقد تجهيز وتركيب أجهزة الكشف والإنذار عن الحريق وأجهزة الإرسال في إمارة الشارقة، المزمع توقيعه بين دائرة الإسكان وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتركيب أجهزة الإنذار المبكر عن الحرائق بالمساكن الحكومية في إمارة الشارقة، وربطها بنظام إلكتروني مركزي لاستشعار الحريق.

وأشار رئيس دائرة الإسكان، المهندس خليفة الطنيجي، خلال اجتماع المجلس، أمس، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، إلى أن العقد يتضمن تركيب أجهزة استشعار وإنذار حريق وربطها بنظام إلكتروني، لتلافي تفاقم أضرار حوادث الحريق في المساكن الحكومية.

واعتمد المجلس اتفاقية التعاون بشأن توحيد إجراءات شهادات عدم الممانعة لمشروعات البنية التحتية والإسكان، المزمع توقيعها بين وزارة تطوير البنية التحتية والجهات المالكة لأصول المرافق والبنى التحتية.