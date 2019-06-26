تدابير لحماية الثروة الحيوانية من ارتفاع درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية إلى أهمية تهيئة عزبهم لاستقبال فصل الصيف، واتخاذ بعض التدابير الخاصة بحماية الثروة الحيوانية من ارتفاع درجات الحرارة، من خلال توفير الظل الكافي لحظائر الحيوانات، وتطبيق معايير ومتطلبات الرفق بالحيوان، واﻟﺗﺄﻛد من وجود المياه في المشارب بشكل دائم، حيث يمكن أن تجف نتيجة التبخر، والتأكد من تظليل خزانات المياه، إلى جانب أهمية التدخل في عملية تبريد الحظائر عند ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير لحماية الحيوانات.

وأشارت الهيئة إلى جملة من الإجراءات يجب على مربي الثروة الحيوانية مراعاتها خلال فصل الصيف، كالتأكد من جز الصوف قبل دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، والتأكد من تظليل وسائل النقل وتوفير مشارب عند عملية نقل الحيوانات، إلى جانب التأكد من وضع تصميم نموذجي لحظائر الحيوانات التي يتم تربيتها في المزرعة بأسلوب يتناسب مع البيئة المحيطة، ويسهم في حماية الحيوانات من تقلبات الجو وحرارة الشمس.