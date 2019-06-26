34 % زيادة في عدد السائقين الملتزمين مرورياً بدبي

المصدر: محمد فودة - دبي

ارتفع عدد السائقين الملتزمين مرورياً في دبي خلال العام الماضي، بنسبة 34% بواقع 87 ألفاً و562 سائقاً، مقارنة بـ65 ألفاً و298 سائقاً خلال العام قبل الماضي، بحسب رصد نظام النقاط البيضاء الذي أعلن فوز 3600 سائق بجوائز النظام، من بينهم سائقان فازا بالجائزة الكبرى وهي سيارتان.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، على هامش حفل تكريم رعاة نظام النقاط البيضاء، إن عدد الملتزمين بنظام النقاط البيضاء حسب الجنسيات 4730 مواطناً، و242 من دول الخليج، و12 ألفاً و256 سائقاً من جنسيات دول عربية، و6936 من دول أوروبية، و57 ألفاً و524 من دول آسيوية، و5874 من جنسيات أخرى، موزعين على 69 ألفاً و402 من الذكور، و18 ألفاً و160 من الإناث.

وفاز بالسيارة الأولى عن فئة النقاط البيضاء، زيد سعيد علي الزبيدي، (إماراتي)، فيما فاز بالسيارة الثانية عن مبادرة «الشباب أمانة» سيف عبدالله سلطان السويدي، (إماراتي).

وأشار الزفين إلى أن حفل تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين في نظام النقاط البيضاء والسحب على السيارتين، يأتي ضمن فعالية تعقد سنوياً للاحتفاء بقائدي المركبات الملتزمين بالقوانين والأنظمة المرورية، والمساهمين في جعل الطرق أكثر أمناً.

ويأتي التكريم أيضاً في إطار نهج القيادة العامة لشرطة دبي وسعيها الدائم نحو الجودة والإبداع والابتكار لبلوغ أسمى الغايات، وحرصاً منها على توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة لكل شرائح المجتمع من خلال (ضبط أمن الطريق)، وصولاً إلى أعلى معدلات السلامة المرورية.

وأضاف أنه تم استحداث نظام النقاط البيضاء المروري لأول مرة على مستوى المنطقة كنظام حديث غير تقليدي تشارك فيه جميع الفئات المجتمعية، لتكريم وتحفيز السائقين المتميزين الملتزمين بالقوانين واللوائح المرورية والقيادة بالصورة الآمنة، وتلافي أخطاء الآخرين وإيجاد بيئة مرورية آمنة يرتفع فيها مستوى الإحساس بالأمن على الطريق من جميع مستخدميه.

وأكد الزفين أن مزايا النظام لا تقتصر فقط على الفائزين، إذ إنه يمنح السائقين الملتزمين فرصة محو ثماني نقاط سوداء سنوياً من سجلهم المروري في حال استحقوا النقاط البيضاء، كما يسهم في تقليل فترات حجز السيارات المقررة عليهم، ما يمثل تخفيفاً للأعباء المالية.

وأضاف أن الأشخاص الملتزمين «يحصلون كذلك على مزايا أخرى في حال ارتكابهم مخالفات بسيطة، إذ تخفض غراماتهم أو تشطب نهائياً إذا كان السجل المروري للسائق ناصع البياض، وحصل على النقاط البيضاء بجدارة»، مؤكداً أن شرطة دبي «تهدف إلى تشجيع السائقين على القيادة الملتزمة والآمنة».