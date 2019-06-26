المصدر: الامارات اليوم

تبريد

قال ذوو طلبة بمدرسة خاصة في الشارقة إن أبناءهم يشكون سوء التبريد داخل الفصول الدراسية، بسبب تعطل أجهزة التكييف في المدرسة، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

«زاجل»

شكا متعاملون مع خدمة التوصيل السريع (زاجل)، عدم التزام المندوبين بمواعيدهم، سواء لاستلام أو تسليم المعاملات الخاصة بهم، ما أضطر بعضهم للتوجه إلى مركز «زاجل» لإنهاء معاملته بنفسه.

عرقلة

يعاني سكان من منطقة الحلاة التابعة لإمارة الفجيرة، في موسم سقوط الأمطار، تجمعات كبيرة للمياه، تتسبب في شلل حركة المرور، وعرقلة دخولهم إلى المنطقة، إلى حين قيام الجهات المختصة بسحب المياه المتراكمة.

مواقف

طالب سكان بناية «ميامي جيم» في أم القيوين بلدية الإمارة بإزالة مركبة مهجورة في المواقف العامة، ومتوركة منذ تسعة أشهر بطريقة غير قانونية، وحجزها أكثر من موقف في الطريق العام، نتيجة وقوفها في عرض الطريق.

تحذير

يقوم أحد البنوك المحلية بإرسال رسائل تحذيرية باستمرار لعملائه على هواتفهم المتحركة، بعدم مشاركة معلومات سرية خاصة بحساباتهم البنكية وتفاصيلها مع أي شخص آخر، سواء من موظفي البنك أو غيرهم، لأن ذلك قد يؤدي إلى الاحتيال.

دفع

أثنى متعاملون مع مركبات الأجرة في دبي على توفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية عند التنقل بالتاكسي، مشيرين إلى أن ذلك وفر عليهم كثيراً من الجهد والوقت في التفتيش على أجهزة سحب الأموال النقدية، كما جنبهم كثيراً من المواقف المحرجة التي كانت تواجههم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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