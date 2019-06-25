المصدر: الامارات اليوم

بنك

استغرب قارئ قيام أحد البنوك بغلق حسابه الشخصي، المخصص لتحويل الراتب، بسبب عدم تحديث الهوية الخاصة به، مشيراً إلى أن غلق الحساب تم بعد أسبوع واحد من انتهاء صلاحية الهوية التي جددها في موعدها، وكان ينتظر استلامها حتى يحدِّث البيانات الخاصة به.

أجهزة

ناشدت قارئة من أصحاب الهمم، الجهات المعنية، خفض أسعار الأجهزة التعويضية المساندة التي تسهّل حياة أصحاب الهمم، بحيث تكون في متناول أيديهم، خصوصاً أن كثيرين منهم من ذوي الدخول المحدودة.

تجميد

جمّد أحد أندية دوري الخليج العربي صفقاته من اللاعبين الجدد، لعدم وجود سيولة مالية لمنح اللاعبين مقدم التعاقدات، بعد أن تمسك بعضهم باستلام هذا المقدم، عبر حساباتهم الشخصية، قبل التوقيع، ورفضهم الحصول على شيكات مؤجلة الدفع.

أودية

طالب سكان من مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة بإيجاد آلية لإغلاق مجاري الأودية التي تصب في البحر، إذ إنه حين يتعرض البحر لأي مدار أو عاصفة تتسرب كميات كبيرة عبر تلك المجاري إلى المناطق الداخلية القريبة من البحر.

أثقال

قال رواد صالات رياضية في أم القيوين إن سماح الصالات للأطفال القصّر دون 17 سنة بممارسة الرياضة ورفع الأثقال، قد يشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم، مطالبين الجهات المعنية بإجراء زيارات ميدانية للصالات الرياضية، لضبط المخالف منها.

مياه

اشتكى سكان بمنطقة البستان في عجمان، من أن تجمعات المياه الراكدة، بسبب الأمطار الأخيرة، تسببت في تلوث البيئة، مشيرين إلى عدم تحرك أي جهة من الجهات المعنية للتخلص من هذه المياه بالسرعة المطلوبة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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