المصدر: الامارات اليوم

سعادة

نوّه سكان بمنطقة الزاهية في أبوظبي، بعملية التطوير التي تشهدها شوارع المنطقة، من رصف وإعادة تخطيط وتجميل، وتركيب مظلات، ونشر مسطحات خضراء، لافتين إلى عودة حركة المرور وصف السيارات إلى طبيعتها.

تنمّر

اشتكت قارئة عدم اتخاذ إدارة مدرسة خاصة في إمارة الفجيرة إجراءات صارمة تجاه طالبين أساءا لابنها، البالغ من العمر تسع سنوات، ومارسا عليه تنمراً، بتهديده بشكل مستمر، مسببين له حالة قلق.

رصيف

دعا سكان في منطقة الخالدية بأبوظبي، إلى تعبيد الرصيف الخاص بقصر المنهل، وتحويله إلى ممشى رياضي، خصوصاً أن المئات من السكان يستخدمونه يومياً في ممارسة رياضة المشي والجري.

سلالم

اشتكى مستخدمون لمترو دبي، تكرار تعطل السلالم الكهربائية بمحطة مترو الخليج التجاري، مطالبين بإيجاد حل للمشكلة.

صيانة

طالب مصلون في مسجد أحمد بن حنبل في منطقة السلمة بأم القيوين، الجهات المختصة بإجراء الصيانة اللازمة لميكروفون المسجد، الذي تعطل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ولم تعد السماعة الخارجية تعمل.

غبار

قال سكان في عجمان إن السيارات الخاصة بشفط الغبار والأتربة من الشوارع والأرصفة، تتسبب أحياناً في تلويث البيئة، وقد تؤثر في صحة المارة، خصوصاً الذين لديهم حساسية تجاه الغبار، مطالبين الجهات المختصة بتحديد الأوقات المناسبة للقيام بهذا التنظيف.

مؤتمر

استغرب صحافيون من دعوة بعض الجهات لهم لحضور مؤتمرات صحافية لإطلاق مبادرات أو مشروعات معينة، لكن دون فتح المجال في نهاية المؤتمر للإعلاميين لتوجيه الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالموضوع!

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com