المصدر: الامارات اليوم

تذاكر

فوجئ أولياء أمور الطلبة بأن امتحانات أبنائهم تنتهي فعلياً في 26 يونيو الجاري، علماً أنهم اضطروا إلى حجز تذاكر سفر العطلة الصيفية بعد تاريخ 4 يوليو، حسب التقويم الذي أعلنته الوزارة سابقاً، مشيرين إلى أن أي تعديل في تواريخ السفر يكبّدهم مبالغ إضافية لمصلحة شركات الطيران.

كهرباء

فوجئت قارئة بانقطاع الكهرباء في منزلها عقب دفعها فاتورة الكهرباء عبر أحد أجهزة «اتصالات» في الشارقة بقيمة 800 درهم، وعند مراجعتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة أبلغت بأن المبلغ لم يدخل حسابها وعليها مراجعة «اتصالات»، ما اضطرها لدفع المبلغ مرتين. وخلال فترة امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر لم تجد حلاً لهذه المسألة، متسائلة عن الجهة المسؤولة عن ذلك.

«سكوتر»

أفاد قارئ بأنه فوجئ بشخص يعتلي جهاز «سكوتر» كهربائي، فوق جسر الخان، ويسير بعكس اتجاه السير، ويستخدم الضوء العالي في إشارة منه إلى السائقين من أجل أن يفسحوا له الطريق. وطالب القارئ بمراقبة مثل هؤلاء ومعاقبتهم، نظراً إلى خطورة تصرّفهم.

مواعيد

اشتكى مرضى يراجعون عيادة القلب في مستشفى راشد، عدم الانتظام في المواعيد، والتأخر في استقبالهم عن المواعيد المقررة مسبقاً، مشيرين إلى أن بعضهم يتأخر أكثر من ساعتين، ما يزيد متاعبهم الصحية.

تأخير

اشتكت مسافرة على طيران «العربية»، تأخر إقلاع بعض رحلات الشركة المتجهة من الشارقة إلى القاهرة، موضحة أنها تواجه صعوبات في السفر بسبب الفترات الطويلة التي تنتظرها في المطار.

مشاة

طالب سائقون بوضع إشارات تحذيرية واضحة على خطوط المشاة الواقعة في منتصف بعض الطرق في أبوظبي، وذلك للتنبيه وسرعة التوقف، خصوصاً خلال الفترة الليلية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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