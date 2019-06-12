المصدر: الامارات اليوم

تأمين

تماطل شركة تأمين في إنهاء إجراءات إصلاح مركبة عميل متضرر من حادث مروري، على الرغم من أنه لم يكبدها أي خسائر خلال سنوات ماضية من تعاقده معها.

حديقة

طالب سكان بمنطقة الخالدية في أبوظبي، الجهات المعنية، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير حديقة الخالدية، كونها المتنفس لسكان المنطقة، لاسيما الأطفال.

تدليك

اشترى متسوق كرسياً للتدليك الأوتوماتيكي من السوق الصيني في دبي، بمبلغ 5000 درهم، ودفع 700 درهم إضافية مقابل الشحن والتوصيل من الإمارات إلى المملكة العربية السعودية، لكن الشركة لم تلتزم بالتسليم، ما دعا الرجل إلى التواصل مع اقتصادية دبي، التي باشرت التعامل مع الشكوى، وإلزام المحل بتوصيل الكرسي في الموعد.

سرعة

لاحظ زوّار لمدينة العين بأبوظبي، أن سرعة الطريق تنخفض مرة واحدة على طريق العين - أبوظبي، من 160 كلم/‏‏ ساعة، إلى 120 بالقرب من اليحر، مطالبين بخفض السرعات تدريجياً، لتجنب إرباك السائقين، وتعرضهم للمخالفات.

بطاقة

اشتكى متعامل مع بنك دبي الإسلامي، عدم تمكنه من سحب مبالغ تتجاوز الـ10 آلاف درهم، مع أن بطاقة الصراف الآلي التي يحملها تخوله سحب 30 ألف درهم، كحد أقصى، مشيراً إلى أن هذا الأمر تكرر معه كثيراً.

غرق

رصد نزلاء في شقق فندقية بالدولة غياب المتخصصين في الإنقاذ حول حمامات السباحة، الأمر الذي قد يعرض أبناءهم لحوادث الغرق، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة والتفتيش على تلك المنشآت.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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