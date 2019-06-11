المصدر: الامارات اليوم

تثمين

ثمَّنت مراجِعات لمستشفى دانة الإمارات التعامل الإنساني من قبل كوادر المستشفى مع المراجعات، في كل التخصصات، وحرص إدارة المستشفى على راحة المرضى.

تشجير

طالب سكان في مدينتي خليفة وشخبوط بأبوظبي بزيادة المسطحات الخضراء، وتنفيذ زراعة تجميلية في الدوارات.

تسول

شكا سكان في عجمان المتسولين الذين مازالوا مستمرين في قرع أبواب بيوتهم إلى الآن، رغم التحذيرات الأمنية المتكررة، مطالبين الجهات المختصة بضرورة شن حملات ضد هؤلاء المتطفلين.

مغاسل

أبدى سائقون في عجمان استياءهم جراء رفع بعض مغاسل السيارات أسعارها دون مبرر، وتحت ذرائع مختلفة غير مقنعة، مطالبين بتشديد الرقابة عليها.

بائعون

طالب سائقو سيارات بتشديد الرقابة المرورية ليلاً في إمارة الشارقة، حيث تشهد بعض الإشارات انتشاراً لبائعي الصحف، الذين يتحركون بين المركبات، غير آبهين لأنهم يعرضون حياتهم للخطر.

غياب

ذكر ذوو طلبة في مدارس خاصة بالشارقة أن المعلمين يحثون أبناءهم على الغياب، بشكل غير رسمي، بإخبارهم أن المناهج انتهت، وغيابهم لن يضرهم، الأمر الذي اعتبروه دعوة مباشرة للطلبة للتغيب، دون تحمل المسؤولية.

شكاوى

شكا عميل لبنك دبي التجاري التأخر في البت في شكواه، على الرغم من الوعود المتكررة من قبل موظفي خدمة العملاء بحل المشكلات خلال 48 ساعة!

أعمال

شكا سكان في واحة دبي للسيليكون كثرة أعمال الحفريات في الطرق والشوارع الجانبية، ما نتج عنها ازدحامات مرورية طوال معظم فترات اليوم، مطالبين بجدولة هذه الأعمال، لضمان سلاسة الحركة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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