مرحبا الساع

بلدية دبي

شكا سائقون على طريق دبي - العين وجود كثبان رملية تتراكم في وسط وأطراف الطريق، بين فترة وأخرى، بفعل نشاط الرياح.

وأضافوا أن الطريق يحتاج إلى تشجير، لمنع زحف الرمال عليه.

أوقاف الشارقة

طالب مصلون في مدينة خورفكان بإغلاق المساجد بعد أداء الصلوات، خصوصاً في أيام العطل والمناسبات الرسمية، للحفاظ على نظافة المكان والمرافق العامة للمساجد.

«طرق الشارقة»

طالب سكان في منطقة المدام، وسائقون على طريق دبي - حتا، في الشارقة، مسؤولي هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بإنشاء حواجز، لمنع حوادث دهس للأشخاص الذين يعبرون الشارع، وإلزام المشاة بالعبور من الأماكن المخصصة.

«مرور خورفكان»

طالب سائقون على طريق خورفكان الجديد بوضع لوحات إرشادية وحواجز تمنع من الوقوف العشوائي في أطراف الطريق من قبل البعض، وتخصيص دوريات مرورية لمخالفتهم، خصوصاً المنطقة القريبة من سد الرفيصة في خورفكان.