«الخارجية» تدعو إلى مراجعة الجدول المحدَّث لـ«تحذيرات السفر» قبل الرحلات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين المسافرين إلى الخارج إلى ضرورة الاطلاع على جدول تحذيرات السفر المحدث دورياً على موقعها الإلكتروني، قبل التخطيط للسفر، لضمان اختيار البلد الآمن، مؤكدة أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي»، للتمكن من التواصل مع المواطنين في حالات الطوارئ، وتقديم المساعدة إليهم.

ويستعد كثير من المواطنين للسفر إلى وجهات خارجية مختلفة، مع اقتراب موسم الإجازات، وخلال فترة عيد الفطر التي تمتد إلى تسعة أيام، فيما تحرص الوزارة على سلامة مواطني الدولة، في الدول التي يقصدونها، وضمان عودتهم سالمين إلى الدولة.

وحددت الوزارة 13 دولة ضمن جدول تحذيرات السفر، على موقعها الإلكتروني، وهي: سريلانكا، مدغشقر، الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، أفغانستان، الصومال، أوكرانيا (باستثناء مدينة كييف)، باكستان (كراتشي)، سورية، شمال نيجيريا، العراق، ليبيا، مبينة الأسباب، التي تعود إلى الأوضاع الأمنية في بعض الدول، أو لانتشار أوبئة مثل الطاعون والأيبولا.

كما حددت الوزارة 14 دولة، ضمن جدولي حظر ومنع الصيد فيها، وهي: السودان، سلطنة عمان، الأردن، الجزائر، العراق، ليبيا، موريتانيا، البرازيل، بنغلادش، سنغافورة، الصين، غينيا، فيتنام، سريلانكا.

ونشرت، عبر خدمة «تواجدي»، مجموعة من الإرشادات التي دعت المواطنين إلى الالتزام بها لضمان سفر آمن، من أهمها ضرورة الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من الأوراق الرسمية، وصورة جواز السفر في الهاتف المتحرك، للرجوع إليها عند الحاجة أو في حالات الطوارئ، والاحتفاظ بالأوراق الرسمية الخاصة بالمسافر وعائلته في مكان آمن أثناء السفر.

كما نبهت إلى أهمية حمل رخصة قيادة دولية في حال أراد المسافر القيادة في الدول التي سيزورها خلال سفره، واختيار مكان إقامة يتقيّد بشروط الأمن والسلامة، والتعرف إلى الوجهة قبل السفر إليها، والتعرف إلى البيئة السياسية والثقافية والاقتصادية، حتى تتكون لديه فكرة عن وجهته.

كما دعت المواطنين إلى الحرص على التعامل في حجوزاتهم الخاصة بالسفر والسكن والتنقلات مع مكاتب سياحة مرخصة وذات ثقة، والحرص على تسجيل أفراد عائلتهم في خدمة «تواجدي»، وتوعيتهم بمدى أهمية ذلك.

كما نبهت إلى ضرورة عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة أثناء السفر، والاستعاضة عنها بالبطاقة الائتمانية.

وذكرت أن بإمكان مواطني دولة الإمارات أثناء وجودهم بالخارج التقديم على طلب تجديد جواز السفر أو الحصول على جواز السفر للطوارئ في حال فقدان الجواز إلكترونياً عبر موقع الوزارة www.mofa.gov.ae، من دون الحاجة للذهاب إلى السفارة.

«تواجدي».. أمانك في تجوالك

«تواجدي» خدمة مقدمة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء وجودهم في الخارج، وهي تسهل تواصل بعثات الدولة في الخارج مع المواطنين المسجلين في الخدمة والموجودين في الخارج في حالات الأزمات والطوارئ، بهدف إجلائهم وتنسيق عودتهم إلى الدولة سالمين.

تصنيف جواز السفر الإماراتي

تبوأ جواز السفر الإماراتي في ديسمبر الماضي، المرتبة الأولى عالمياً من حيث القوة حسب التصنيف العالمي على موقع باسبورت إندكس.

ويتيح جواز السفر الإماراتي لحامله دخول 173 دولة حول العالم، منها 116 دولة بدون تأشيرة مسبقة، و57 دولة لدى الوصول إلى المطار أو تقديم طلب الحصول على التأشيرة عبر الإنترنت.

ويعتمد التصنيف على عدد وجهات السفر التي يستطيع مواطنو دولة معينة السفر إليها بدون استصدار تأشيرة مسبقاً، أو حصوله على التأشيرة فور الوصول إلى الوجهة المقصودة.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أطلقت أخيراً مبادرة قوة جواز السفر الإماراتي، بهدف وضع الجواز ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021 بناء على توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وتهدف رؤية دولة الإمارات 2021 لأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، حيث حفزت الوزارة على السعي نحو تعزيز مكانة الإمارات في الساحة الدولية، فارتأت أن تطلق مبادرة قوة الجواز الإماراتي لتمكن المواطن من دخول دول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ما يزيد من سعادته.

وفي عام 2015، تلقى جواز السفر الإماراتي دفعة قوية وفقاً للمؤشر، بعد صدور قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة «شينغن» لدول الاتحاد الأوروبي شملت 26 دولة، إضافة إلى ثماني دول في أوروبا خارج دول الاتحاد.

- 13 دولة حددتها وزارة الخارجية ضمن جدول تحذيرات السفر

على موقعها الإلكتروني.