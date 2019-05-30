شرطة الشارقة تخصص 70 دورية لتأمين ليلة 27 رمضان

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أكد نائب القائد العام لشرطة الشارقة، العميد عبدالله مبارك بن عامر، اكتمال جاهزية الأجهزة الأمنية لتغطية ليلة 27 رمضان، وذلك بتخصيص 70 دورية مرورية وأمنية، يزيد عددها خلال عطلة عيد الفطر لتغطية كل مدن الإمارة، بهدف تعزيز السلامة، وتحقيق الأمن والأمان لكل المواطنين والمقيمين بإمارة الشارقة.

ودعا أفراد الجمهور إلى التعاون مع أجهزة الشرطة، ودعم جهودها من خلال متابعة رصد الظواهر، والسلوكيات السلبية، والإبلاغ عنها، والمحافظة على النظام والقانون والتقيد بتعليمات رجال المرور، والالتزام بالقوانين المنظمة لحركة السير والمرور، مع التقيد بحدود السرعة المقررة على الطرق الداخلية والخارجية، وذلك للحد من الحوادث المرورية، وتجنب الازدحامات، والاختناقات المرورية على الطرق، خصوصاً خلال عطلة عيد الفطر المبارك، إلى جانب اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تعرضهم للحوادث بمختلف أنواعها.

وكان بن عامر ترأس اجتماعاً لبحث الاستعدادات ووضع التدابير والخطط لما تبقى من شهر رمضان المبارك، بما فيها الترتيبات المتعلقة بحفظ الأمن في ليلة 27 من رمضان.