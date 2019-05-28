95 % نسبة المحال المؤجرة في سوق مواد البناء بدبي

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أفادت بلدية دبي بأن نسبة المحال المؤجرة في سوق مواد البناء بمنطقة «ورسان3»، بلغت 95% من إجمالي عدد المحال، ما يعني ارتفاع نسبة التأجير بنسبة 55% خلال عام. وأضافت البلدية لـ«لإمارات اليوم» أن كل المحال المؤجرة تعمل حالياً بشكل يومي، إذ يستقبل السوق على مدار اليوم الزوار من شتى أنحاء المنطقة.

وكانت البلدية ربطت افتتاح السوق رسمياً بالانتهاء من عملية تخصيص وتأجير 85% من المحال التجارية كحدٍ أدنى.

ويفتح السوق أبوابه أمام الجمهور من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً، ومن الساعة الثانية ظهراً إلى العاشرة مساءً يوم الجمعة.

وكانت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي أكدت أن واردات الدولة من مواد البناء تبلغ نحو 68 مليار درهم، فيما تبلغ الصادرات نحو 26 مليار درهم.

ووفقاً للبلدية، فإن السوق الذي تكلف بناؤه وإنشاؤه 100 مليون درهم، تم تصميمه وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات الفنية، ليلبي بذلك جميع المتطلبات الشرائية من مواد البناء تحت سقف واحد وبأجود المنتجات.

ولفتت إلى أن السوق يضم 71 محلاً تجارياً لمواد البناء المتنوعة التي يحتاج إليها العامة، لكن بشكلٍ عصري، مضيفة انه يوجد 642 موقفاً خارجياً للزوار والمتسوقين، إضافة إلى 84 موقفاً مخصصاً للشاحنات، مؤكدة أن السوق يسهم في تحويل دبي إلى مقصد عالمي لعرض وبيع وشراء مواد البناء.

وأشارت إلى أن السوق يتيح تعرف المستهلك إلى أحدث ما توصل له العالم من تكنولوجيا في مواد البناء، للتيسير على سكان الإمارات وما حولها، بتلبية متطلباتهم بيسر وسرعة في مكان واحد.

ويضم السوق الرئيس طابقاً أرضياً يتكون من بهو المدخل والاستقبال، إضافة إلى محال متصلة بمخازن خاصة.