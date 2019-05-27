عطلة عيد الفطر للقطاع الحكومي من 2 إلى 8 يونيو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي، ابتداء من يوم الأحد الثاني من يونيو ولمدة أسبوع، على أن تستأنف الدولة الدوام الرسمي يوم الأحد التاسع من يونيو المقبل.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 29 رمضان وحتى الثالث من شوال 1440، ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مناسبات وأيام العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص. ورفع الهاملي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وهنأ حكومة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة.