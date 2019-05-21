شرطة أبوظبي تفعّل الحجز الذكي للمركبات

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

فعلت شرطة أبوظبي أول من أمس، خدمة الحجز الذكي للمركبات، بدلاً من حجزها في الساحات المخصصة، في خطوة تهدف إلى توفير الراحة على المتعاملين، وإبقاء مركباتهم المطلوبة للحجز، تحت رعايتهم خلال مدة الحجز، وتبلغ رسوم الخدمة 15 درهماً عن كل يوم حجز.

وذكرت شرطة أبوظبي، أن تطبيق الخدمة الجديدة، من شأنه أن يحقق ست مزايا لأصحاب المركبات، وهي إمكانية حجز المركبة في الموقع الذي يختاره المالك وفي أي مكان في إمارة أبوظبي أو الإمارات الأخرى، وإمكانية تفعيل الخدمة عن طريق تثبيت جهاز الحجز الذكي في المركبة والمربوط إلكترونياً بغرفة المراقبة من دون الحاجة إلى قفل حركة المركبة في وقت الحالات الطارئة، وإمكانية إتمام جميع المعاملات المرورية المختلفة خلال فترة الحجز الذكي للمركبات، ومنح المتعامل مهلة 48 ساعة لإعادة تسليم جهاز الحجز الذكي بعد انتهاء فترة الحجز، وإمكانية العناية بالمركبة في موقع الحجز، وتشغيلها لضمان سلامة بعض أجزاء المركبة في حالة التوقف الطويل.

وبشأن خطوات طلب الخدمة، أفادت شرطة أبوظبي، بأنه في إمكان الراغبين في الاستفادة من الخدمة، التوجه بالمركبة المراد حجزها إلى أحد مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين في إمارة أبوظبي، الموجودة في إدارة مرور أبوظبي، وإدارة مرور المناطق الخارجية، وإدارة مرور العين، وإدارة مرور الظفرة، حيث يتم تقديم الطلب والمستندات المطلوبة، وهي ملكية المركبة والهوية الإماراتية، ثم دفع قيمة المخالفات ورسوم الخدمة المحددة بقيمة 15 درهماً عن كل يوم حجز، وأخيراً تثبيت الحجز الذكي في المركبة من قبل الجهة المختصة.

وأضافت أنه بعد إنهاء هذه الإجراءات يقوم صاحب المركبة بالتوجه إلى الموقع المحدد وإيقاف مركبته المحجوزة قبل بداية الساعة 12 منتصف الليل، وإعادة تسليم جهاز الحجز الذكي إلى أحد مراكز الخدمة بعد انتهاء مدة حجز المركبة.

ودعت شرطة أبوظبي ممثلة في مديرية المرور والدوريات السائقين إلى الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، بما يجنبهم مخالفة حجز المركبة.

وأكدت الحرص على تعزيز السلامة المرورية، لافتة إلى أن الخدمة لن تشمل السائقين الذين يرتكبون المخالفات الخطرة التي نص عليها القانون ومنها قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً أو للتسابق، وقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، وقيادة مركبة على الطريق من دون لوحات، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كلم/‏‏ساعة، وقيادة مركبة بصورة تشكل خطراً على الجميع.

منح المتعامل مهلة 48 ساعة لتسليم الجهاز بعد انتهاء الحجز، وإمكانية العناية بالمركبة في الموقع.