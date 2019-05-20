5 مليارات درهم لمشروع جزيرة الجبيل في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة جبيل للاستثمار، المطوّر لمشروع جزيرة الجبيل الذي أُطلق أخيراً في أبوظبي بقيمة قدرها خمسة مليارات درهم، عن تعيين شركة «المقاولون الخليجيون»، لبدء أعمال الحفر، والأعمال التمهيديّة للمشروع، الذي من المتوقع الانتهاء منها في شهر يناير من عام 2020.

وتعتبر هذه الأعمال عنصراً أساسياً من عناصر تطوير المشروعات الكبرى، وذلك بتحضير الأرض لبناء المشروع عليها، حيث يتم في هذه المرحلة تنفيذ أعمال حفر عميقة، وتسوية لأرض الموقع، قبل البدء في أعمال خدمات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والطرق والمرافق العامة، كما ستتضمن هذه المرحلة استخراج واستخدام ما يزيد على 2.5 مليون متر مكعب من المواد الإنشائية التي ستؤسس لإنشاء ما يفوق 40 كيلومتراً من الطرق وأكثر من 800 عقار سكني.

وقال المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، منير حيدر: «يسعدنا الإعلان عن تعيين المقاول الخاص بالأعمال التمهيديّة للمشروع، التي من المقرر الانتهاء منها كاملة مع بداية عام 2020».

وأضاف: «تعد الخيارات السكنية والتجارية والترفيهية وفرص الاستثمار من خلال التملّك الحر المتاحة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات في مشروع جزيرة الجبيل، من أهم السمات التي رافقت تخطيط المشروع منذ البداية»، مشيراً إلى أن «هذا الإعلان يؤكد التزامنا بإنجاز المشروع وفقاً للإطار الزمني المحدد، وبما يواكب أرقى المعايير الإنشائية والبيئية».

وأوضح أن «جزيرة الجبيل تحتضن مساحات واسعة مخصصة لمحميّة أشجار القرم، لتطوير أماكن ذات كثافة سكانية منخفضة تتناسب مع مكونات المشروع السكنية والتجارية الراقية المخصصة، ما سيسهم في خلق وجهة استثمارية رائدة في العاصمة أبوظبي».

ويقع مشروع جزيرة الجبيل على بعد 10 دقائق فقط عن وسط مدينة أبوظبي، ويتميز بكونه وجهة استثمارية جاذبة لقربه من أهم المعالم السياحية والترفيهية في العاصمة الإماراتية، مثل متحف اللوفر وياس مول وجزيرة المارية، كما أنه يبعد 50 دقيقة فقط بالسيارة عن مرسى دبي.

• «المقاولون الخليجيون» لإنجاز الأعمال في عام 2020.