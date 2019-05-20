المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إفطار

قام لاعب أجنبي في دوري الخليج العربي بدعوة أربعة لاعبين من المقربين إليه في فريقه، على الإفطار بأحد الفنادق الكبرى. والتزاماً بتعاليم الصيام، رفض أن يتناول أي طعام أو شراب طوال اليوم لمشاركتهم الطقوس الرمضانية.

مواقف

اشتكى أحد سكان شارع الكويت بمنطقة النعيمية في عجمان، قيام بعض قاطني البنايات المجاورة بحجز مواقف أمام البنايات، لصف سياراتهم، بوضع حجارة أو «أقماع»، ما يتسبب في تضييع الوقت على آخرين في البحث عن مواقف لسياراتهم.

توقيع

طالب مرضى المستشفيات بالامتناع عن إجبار المرضى على توقيع أوراق ومستندات، قبل إجراء العمليات، وذلك لضمان حقوقهم كاملة في حالة تعرضهم لأي خطأ طبي.

مشاة

جدّد سكان في منطقة التعاون بالشارقة، مطالبتهم الجهات المعنية، بإنشاء ممر للمشاة في الشارع، حتى يسهل على المارة الانتقال بين جانبي الطريق، مشيرين إلى أن المئات يقومون بقطع هذا الشارع يومياً، على الرغم مما ينطوي عليه هذا السلوك من خطر.

شروط

فرض لاعب أجنبي في أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، شروطاً صعبة على النادي تتمثل في المطالبة بزيادة مخصصاته المالية قبل تجديد عقده معه للموسم المقبل، مهدداً بالرحيل عن النادي في حال لم تتم الاستجابة لطلباته.

مجازفة

يضطر سكان في محيط شارع الشيخ خليفه بن زايد، بعجمان، إلى المجازفة بمرور الشارع الرئيس من أجل الصلاة في المسجد المقابل لهم، وذلك بسبب عدم وجود جسر للمشاة، خصوصاً مع إغلاق مسجد نادي عجمان مؤقتاً بسبب إجراء عمليات توسعة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 050229951 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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