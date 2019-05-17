بلدية دبي: شوكولاتة «أوريو» خالية من الكحول

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أكدت بلدية دبي عدم صحة ما يتداول عن احتواء منتج شوكولاتة «أوريو» على الكحول، مشيرة إلى وجود خطأ في ترجمة البطاقة الغذائية تسبّب في هذا اللغط، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

وأوضحت البلدية لـ«الإمارات اليوم»، أن المعلومات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتواء منتج شوكولاتة «أوريو» على مشروبات كحولية، شائعة عارية من الصواب، داعية الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي يطلقها البعض على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، حول مواصفات ومكوّنات الأغذية المتداولة في الدولة.

وأفادت البلدية أن المنتج الموجود في الأسواق المحلية خالٍ من الكحول، مبينة أنه كان هناك خطأ في ترجمة البطاقة الغذائية إلى اللغة العربية، بحيث تمت ترجمة كلمة Chocolate liquor، والتي تعني بالعربية «مستخلص عجينة الكاكاو» إلى كلمة «مشروبات كحولية». وكان موزعو شوكولاتة «أوريو» في الإمارات أكدوا أن المنتج حلال، ويتوافق مع القوانين واللوائح المحلية، بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد بأنه لا يناسب المسلمين.

وأثار مغردون على موقع «تويتر» القلق، بعدما زعموا أن مستخلص الفانيليا بهذا النوع من الشوكولاتة يحتوي على كمية من الكحول، ما يجعل تناولها محرّماً على المسلمين.