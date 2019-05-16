المصدر: الامارات اليوم

ازدحام

يشهد طريق الشارقة 123، بالقرب من منطقة العزرة، وفي مخرج الجسر باتجاه عجمان ورأس الخيمة، ازدحاماً في المركبات وقت الظهيرة، بسبب عدم التزام بعض السائقين بالمسار الصحيح للتوجه إلى المخرج، محدثين بذلك فوضى مرورية.

مياه

اشترى قارئ 10 عبوات مياه من متجر كارفور عبر الإنترنت، ودفع ثمنها مضافاً إليها قيمة التوصيل البالغة 15 درهماً، لكنه فوجئ بوصول عبوة واحدة فقط، وعندما سأل عن السبب قيل له إن الكمية نفدت، وأن المتجر سيعيد إليه ثمن تسع عبوات، لكن من دون قيمة التوصيل، متسائلاً عن ذنبه في دفع ثمن عبوة مياه واحدة أضعاف سعرها.

شيشة

استغرب مستهلكون تداول منتجات عطور بالأسواق على شكل «شيشة»، تتضمن روائح مستوحاة من نكهات أنواع التبغ المستخدم في الشيشة، لافتين إلى أن أشكال تلك العطور تعد دعاية محفزة لانتشار التدخين بين الشباب.

استشارة

لاحظ قارئ سعي أطباء في مستشفيات إلى تقليص الفترة الزمنية للاستشارة أثناء المراجعة إلى أقصر مدة ممكنة، من خلال الرد بإجابات قصيرة، والانشغال بجهاز الكمبيوتر، متسائلاً عن المدة الزمنية العادلة التي تحددها المراكز الطبية لكل استشارة.

إعلانات

تساءل مستمعون عن مدى لياقة قيام بعض المحطات الإذاعية بقطع قراءة القرآن لعرض إعلانات تجارية، خصوصاً في أوقات الصباح والظهيرة.

نظافة

طالب مستهلكون بتشديد الرقابة على المطاعم لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية، خصوصاً ما يتعلق بنظافة المكان، وضمان نظافة المنطقة المخصصة لغسل الأيدي، بعدما لاحظوا أن بعض المطاعم تهملها كثيراً.

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