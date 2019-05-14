المصدر: الامارات اليوم

استبدال

لجأ منفذ لبيع الملابس والأحذية إلى وسيلة تنافسية جديدة لاستقطاب المستهلكين، عبر إعلان قواعد جديدة، تنص على إتاحة استبدال المنتجات في أي وقت دون تحديد فترة زمنية معينة، حتى لو بعد ستة أشهر بشرط أن تكون بحالتها.

تأمين

ناشد قراء الجهات المعنية التدخل، لخفض كلفة التأمين الصحي لكبار السن، ممن تعدوا 65 عاماً، بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات مرتفعة تبدأ بـ10 آلاف و700 درهم للشخص الواحد. مشيرين إلى أن هذا الأمر أصبح مصدر قلق كبير لهم، خصوصاً أن كثيرين منهم عملوا هنا لسنوات طويلة، وهم الآن تحت نفقة أبنائهم.

شارع

شكا قراء تكدس السيارات في المخرج المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، من جهة مركز صحارى التجاري في الشارقة، بسبب بعض الأعمال في الشارع، مشيرين إلى أنه كان ينبغي الانتهاء من هذه الأعمال قبل شهر رمضان.

عروض

طالب قراء جهات الترفيه الداخلي بتوفير عروض ترويجية لسكان الدولة بأسعار مخفضة، لافتين إلى أن كلفة ارتياد هذه المتنزهات لاتزال مرتفعة، وفوق قدرة معظم السكان.

مدارس

دعا ذوو طلبة في مدارس خاصة إلى إنهاء العام الدراسي لمرحلة رياض الأطفال مبكراً، نظراً لتعارض مواعيد الدوام المدرسي خلال هذا الشهر مع دوامهم الرسمي، مشيرين إلى أن الطلبة في هذه السن لا يدرسون منهاجاً.

إفطار

أثنى مستخدمون لشارع الميناء في عجمان، على المبادرة التي تقوم بها جهات خيرية بتوفير وجبة إفطار صائم للسائقين، لافتين إلى الوجود الكثيف لعدد من الشباب والشابات في الطريق، لتوزيع الوجبات على المارين بالطريق.

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