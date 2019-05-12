حجز 1470 مركبة مخالفة ومهملة في الشارقة

المصدر: الإمارات اليوم ـ الشارقة

حذرت بلدية مدينة الشارقة من إهمال المركبات في الساحات الترابية والمواقف العامة والتي قد يتركها أصحابها تستقبل الغبار والأوساخ، بصورة تشوّه المظهر العام، حيث يعتبر إهمال المركبات من التجاوزات المشوّهة للمظهر الجمالي ما يترتب عليه إنذار المركبة وحجزها في حال بقيت كما هي.

وفي هذا السياق أكد رئيس قسم العمليات في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي ببلدية مدينة الشارقة سعيد بورحيمة، أن هناك مركبات مخالفة للنظم والقوانين المعمول بها في الإمارة، بناءً على بند المخالفة وقت الضبط، وهناك العديد من المخالفات الخاصة بالمركبات، منها ما يسبب تشويه المنظر العام بأي شكل من الأشكال، وهناك المركبات المتروكة بدون لوحات مرورية في الأماكن العامة، وترك المعدات الثقيلة في الشوارع والساحات الترابية، وعرض مركبة للبيع في غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك يتم سحب المركبات الثقيلة بسبب حادث أو عطل في الطريق العام أو مشوهة للمنظر العام أو معروضة للبيع أو المتروكة بدون لوحات مرورية في الأماكن العامة.

وأوضح بورحيمة أن الربع الأول من العام الحالي شهد حجز 1470 مركبة وتحرير 2149 مخالفة، وتلقي 584 بلاغاً حول هذه المركبات، مشيراً إلى أن المركبات التي تحمل لوحات مرورية يتم وضع إنذار عليها لمدة تتراوح بين 24 و 72 ساعة قبل حجزها، وفترة الإنذار تعتمد على موقع المركبة المخالفة وطبيعة المنطقة، أما المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية والمركبات المعروضة للبيع في غير الأماكن المخصصة لها تسحب فوراً، ولذا تعمل البلدية بجهد كبير للقضاء على هذه الظاهرة من خلال تكثيف الحملات ونشر التوعية بين أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام، حيث يتم توزيع جميع مناطق الإمارة على المفتشين لمتابعتها، عن طريق التفتيش الدوري أو متابعة البلاغات الواردة من مركز الاتصال.

وأكد رئيس قسم العمليات على ضرورة عدم إهمال المركبات خصوصاً مع بدء فصل الصيف الذي تكثر خلاله الإجازات السنوية والسفر لفترات تتجاوز الشهر، فهناك من يترك مركبته في الساحة الترابية المحاذية للبناية التي يقطنها أو في الأماكن العامة، وهو ما يجعلها عرضة للحجز كونها تستقبل الغبار والأتربة، ولذا تنصح البلدية بضرورة الاهتمام بالمركبة من قبل أحد الأقارب أو الأصدقاء من خلال تنظيفها عبر محطات غسيل المركبات، أو من خلال الشركات المصرح لها بممارسة نشاط غسيل المركبات في المواقع المغلقة مثل مراكز التسوق، أو ركن المركبة في ساحة استثمارية أو ساحة اسفلتية تقلل من تعرضها للغبار، كما تنوه البلدية إلى جميع المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي عدم ترك مركباتهم في المناطق المحاذية للمطار وقد حذرت البلدية من ذلك من خلال اللوحات التحذيرية والإرشادية.

وأشار إلى أن فك الحجز للمركبة يتم من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبلدية وإدخال بيانات المركبة والتأكد من وجودها في ساحة الحجز التابعة للبلدية، ثم يتم مراجعة القيادة العامة لشرطة الشارقة للتأكد من عدم وجود قيود عليها، ثم مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في الصناعية الخامسة لدفع الغرامات والمخالفات واستلام تصريح فك الحجز.

وأوضح أن المجتمع شريك رئيسي مع البلدية لرصد هذه المشوهات، حيث تعتبر المركبات المهملة بيئة حاضنة للغبار والأتربة والأوساخ، كما تأخذ حيزاً يعيق ركن مركبات أخرى، وأهاب بأفراد المجتمع ضرورة الإبلاغ عن المركبات المخالفة للأنظمة والقوانين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم ( 993 ).