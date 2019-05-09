المصدر: الامارات اليوم

اعتداء

اعتدت ولية أمر طالبة، في إحدى المناطق الشمالية، على إدارية في مدرسة حكومية، وشتمتها بألفاظ نابية، ما أجبر إدارة المدرسة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

أقساط

دعا قراء البنوك العاملة في الدولة إلى تأجيل الأقساط البنكية المترتبة على المتعاملين، خلال شهر رمضان المبارك، من دون رسوم إضافية، وذلك تيسيراً عليهم في هذا الشهر الذي تزيد فيه الأعباء المالية على الأسر.

دراجات

يواجه هواة ركوب الدراجة الهوائية في الفجيرة، خطراً على سلامتهم، في ظل عدم وجود أي مسار خاص بهم.

نفايات

لاحظ سكان في عجمان تراكم النفايات بالقرب من الحاويات المخصصة للنفايات، خصوصاً في منطقتَي البستان والكرامة، وذلك لتأخر سيارة نقل النفايات عن وقتها، وعدم التزامها بزمن معين.

تأمين

رفضت شركة «عناية» تغطية فحص فيتامين (د) لمريض عانى سابقاً من نقص به، على الرغم من أن هذا الفيتامين يعد مهماً من الناحية الطبية، لكونه مسؤولاً عن العديد من الوظائف الحيوية للجسم.

دفع

طالب مستهلكون مراكز التسوق التي تقوم بعمل تخفيضات خلال الشهر الكريم، بتعزيز طواقم المحاسبين «الكاشير» إذ يتسبب بطء عملية الدفع في تكدس المستهلكين أمام كاونترات الدفع لفترات طويلة.

طعام

فوجئ مواطن ساعد امرأة بشراء سحور لها بناء على طلبها منه، متذرعة بعدم امتلاكها ما يكفي لشراء الطعام، بفاتورة وصلت قيمتها إلى 300 درهم، إذ تعاطف المواطن معها وسمح لها بدخول المطعم وشراء وجبة طعام، لكنه حين ذهب لدفع الفاتورة وجدها قد طلبت خمس وجبات، جميعها من الحجم الكبير.

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